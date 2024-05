J Balvin confirma que tiene una canción con BTS que no ha salido a la luz

J Balvin sorprendió y emocionó a muchos de sus seguidores al revelar que tiene grabada una canción junto a BTS, uno de los grupos más exitosos de k-pop en el mundo. Sin embargo, el tema no ha salido a la luz por motivos desconocidos.

Balvin inició una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram mientras se arreglaba el pelo. El paisa interactuó con sus seguidores mientras estaba en ese espacio y resolvió varias de sus dudas, entre esas, si tenía pensado colaborar con algún grupo de k-pop.

"¿Cuándo una colaboración con un grupo de k-pop?", escribió uno de los miles de seguidores que se conectó al en vivo del cantante. J Balvin no solo respondió afirmativamente, sino que reveló que ya hay una grabada.

"Yo grabé una canción con BTS que nunca salió o que nunca ha salido, porque no sabemos qué pase en la vida", señaló el cantante. Aunque no reveló los motivos por los que la canción no salió a la luz, el paisa sí dejó a la expectativa la posibilidad de que algún día el tema se publique o que él colabore con otro grupo surcoreano.

La noticia emocionó a muchas fanáticas del k-pop, que le piden al cantante paisa lanzar pronto la canción que tiene con los coreanos. "Sería un éxito", "¿Para cuándo el lanzamiento?", "¿Qué acaba de decir?", "Por favor, trae a BTS a Colombia"; "Viva Colombia, viva Falcao"; "Necesitamos que salga esa cancón", se lee en las diferentes reacciones de los internautas.

¿Cuándo grabó J Balvin una canción con BTS?

J Balvin no reveló muchos detalles sobre el momento o la canción que grabó con el grupo de k-pop BTS. Sin embargo, el 7 de abril de 2022 el paisa había iniciado los rumores de una colaboración con ellos al publicar una foto en su cuenta de Instagram.

En ese momento la comunidad latina se emocionó ante la posibilidad de la colaboración con el colombiano. Además, J-Hope, integrante de BTS, manifestó por ese entonces que su sueño era colaborar con J Balvin y Jungkook también contó en un programa que uno de los artistas latinos que más escucha es al colombiano.