J Balvin asegura que vio un ovni en Nueva York: video grabado por el cantante se hizo viral

En redes sociales, J Balvin abrió un debate sobre la vida fuera del planeta Tierra. Con un curioso video, el cantante paisa mostró el momento en que, junto a unos amigos, supuestamente vio un ovni durante un paseo por las calles de Nueva York, Estados Unidos.



"No tengo cómo explicar qué es esto", escribió el artista urbano en la descripción del video. Lo que se ve en la grabación de algunos segundos es que en el cielo permanece un objeto que no corresponde a algo conocido por el ser humano.

De esta manera lo describió J Balvin en el clip: "siempre he creído que hay vida en otro planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes". Por eso señaló que era un ovni (objeto volador no identificado).

Además, para darle más veracidad al video que puede generar mucha confusión en las redes sociales y diferentes teorías, el paisa aclaró que este es un "video de celular del 2024". Aparentemente, el hecho sucedió después del eclipse solar que se vivió el pasado 8 de abril, luego del cual algunos expertos aseguran que la actividad extraterrestre aumenta y puede ser percibida por algunos.

La grabación publicada por J Balvin en su perfil de redes sociales se hizo viral, alcanzando más de 10 millones de visualizaciones y cerca de 10 mil comentarios.

Publicidad

Entre las reacciones, destacan las risas por la manera en la que Balvin y sus amigos, también paisas, reaccionan a la situación. Sus palabras, expresiones y risas causaron más impresiones a los seguidores del cantante que el mismo ovni.

Por otro lado, hay varios sorprendidos y que aseguran que el artista en verdad captó una nave extraterrestre. "A un amigo le paso algo similar", "¿Quéeeee?", "siempre hay que tener vasos con agua por todos lados y un bate de beisbol", le escribieron algunos.

Publicidad

Sin embargo, hay quienes desconfían de la veracidad del video y señalan que es un "montaje". Para varios seguidores del paisa el video corresponde a una campaña de expectativa para un próximo lanzamiento musical en el que colaboraría con Wisin y Yandel.