J Balvin lanza su nuevo sencillo, 'Rio', un homenaje a su vida en familia: escúchelo aquí

El cantante colombiano J Balvin lanzó este 'Rio', un sencillo que lleva el nombre de su hijo y en el que el artista cuenta su proceso personal de "sanación personal y espiritual que lo llevó a encontrar las prioridades de su vida", según su equipo.

"Entrelazando un cautivante beat de reggaeton con un bajo hipnótico y seductor, Balvin hace una declaración de intenciones desde el inicio: 'Hoy le doy las gracias al cielo / por las veces que me equivoqué'", agregó el equipo del cantante de 'X' o 'No me conoce'.

La nueva canción de 'El niño de Medellín', que representa "una nueva apreciación por la vida y la gratitud hacia aquellos que lo han apoyado a lo largo del camino", fue producida Mazzari y ODDLIQUOR.

El videoclip de la canción también abre una puerta a la intimidad de Balvin, pues contiene videos grabados por el artista colombiano en los últimos años y en los que aparece, principalmente, su pareja, la actriz argentina Valentina Ferrer.

"'Rio' llega después de la nominación de Balvin a los prestigiosos Premios Lo Nuestro, en donde compite en dos categorías: Colaboración del Año–Urbano por 'Polvo de tu Vida' junto a Chencho Corleone y Álbum del Año–Urbano por 'Rayo'", agregó la información.

Letra Rio de J Balvin

Hoy le doy gracias al cielo

Por las veces que me equivoque

Y porque te encontré

Me devolviste la fé

Me presentaste a Cupido

Y ahora me parcho con él

El brillo de los ojos se me nota

Y los que me conocen saben que me curé

Porque ahora ando en otra,

He dejado el whisky por usted

Pa qué buscar en la calle

Lo que abunda en mi casa

Una mamacita buena gente

Qué chimba de cuerpo y de cara

Y aunque la baby es inocente

Y con otras se compara,

Diosito la hizo humilde,

Pero yo la veo bien cara

A punta de tener el cora para un paramédico

Tú me lo cogiste y lo pusiste energético

Lo de nosotros va más allá de lo estético

De lo erótico y también de lo frenético

Yo fui ese hoodie que te quitó to’ el frío

Tú fuiste la cura cuando estaba despechado

Y desorientado, pero encontramos un Río

Y ahora ya no andamos por el rumbo equivocado

Yo fui ese hoodie que te quitó to’ el frío

Tú fuiste la cura cuando estaba despechado

Y desorientados, encontramos un Río

Y ahora ya no andamos por el rumbo equivocado

Pa qué buscar en la calle

Lo que abunda en mi casa

Una mamacita buena gente

Qué chimba de cuerpo y de cara

Y aunque la baby es inocente

Y con otras se compara,

Diosito la hizo humilde,

Pero yo la veo bien cara

El VIP ahora es en casa contigo

Y hacerte el amor después de la chamba

Mi plan favorito, y una playlist de clásicos

Para que no nos escuchen los vecinos

Quedarme con ese recuerdo

De lunes a Domingo,

De lunes a Domingo

El brillo de los ojos se me nota

Y los que me conocen saben que me curé

Porque ahora ando en otra,

He dejado el whisky por usted

Pa qué buscar en la calle

Lo que abunda en mi casa

Una mamacita buena gente

Qué chimba de cuerpo y de cara

Y aunque la baby es inocente

Y con otras se compara,

Diosito la hizo humilde,

Pero yo la veo bien cara

Yeah

Te amo, tú sabe

Para que tengan su pareja y se la disfruten

Y que no busquen en la calle lo que no se les ha perdido

Yeah

J Balvin man

Latino Gang gang

Leggo

Video oficial Rio de J Balvin

