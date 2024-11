Jenny López defiende a 'capa y espada' su relación con Johnny Rivera y le dice "amargado" a crítico

La relación del cantante de música popular Johnny Rivera se ha caracterizado por ser una de las más polémicas de la industria debido a la diferencia de edad, y aunque los comentarios hacia la pareja no se hacen esperar, ellos han sabido defenderse de las críticas.

La más reciente defensa a su amor fue por parte de Jenny López, novia del artista, quien ha seguido los pasos de su pareja y se desempeña como cantante de música popular, y que se ha caracterizado por no dejarse amedrentar por las críticas de personas que no están de acuerdo con su relación.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, se observa cómo la pareja se encuentra disfrutando de un descanso; sin embargo, los comentarios no se hicieron espetar: “Ay Dios, hasta cuándo durará este amor. Yo le pongo 10 añitos máximo”, fue uno de los mensajes que le hicieron a la publicación. López no se quedó callada, a lo que respondió: “ponga la fecha en el calendario para que no pierda la cuenta, amargado”.

¿Cuánto llevan Johnny Rivera y Jenny López de relación?

La pareja de cantantes oficializó su noviazgo en el mes de julio del año 2023 y desde ese momento los usuarios criticaron su relación por la diferencia de edad de casi 30 años, el cantante actualmente tiene 50 años y Jenny tiene 21.

Publicidad

Se conocieron en un festival en La Independencia, Cauca, donde ella fue invitada el sábado y él el domingo. Después de ese encuentro, Jhonny invitó a Jenny a cantar una canción con él y comenzaron los rumores de relación.

Jenny comenzó a trabajar con Jhonny desde los 16 años y la relación sentimental entre ellos comenzó cuando ella cumplió 18. La pareja hizo oficial su relación en julio de 2023, después de que varios medios de la farándula publicaran fotografías que demostraban el romance.

Publicidad

Johnny Rivera y Jenny López han demostrado una relación estable, compartiendo a menudo en redes sociales momentos juntos y muestras de cariño que evidencian el compromiso que tienen el uno con el otro.

Jenny, quien ha seguido la carrera de su pareja en la música popular, ha mostrado un carácter fuerte ante los comentarios negativos, defendiendo su relación, es evidente que la diferencia de edad no los afecta para seguir. Johnny también ha expresado en entrevistas el respeto y admiración que siente por ella, destacando la madurez que ha visto en su pareja a lo largo de estos años.