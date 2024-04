Karol G, artista confirmada para Rock in Río 2024, en Brasil: ¿cuándo es su presentación?

Rock in Río es el festival de música más importante de Brasil y para este año, en su edición número 40, tendrá a la primera artista de habla hispana, se trata de Karol G.



El festival que se llevará a cabo los días 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre en la ciudad del rock, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, anunció en las últimas horas el cartel completo de artistas con el que contará este año.

La gran sorpresa para todos es que una de las headliners es la colombiana Karol G. Esta es la primera vez que una artista que canta en español llega a presentarse en el evento conocido como 'el festival más grande del mundo'.

Karol G será co-estelar en el Palco Mundo del festival, compartiendo este importante momento con la artista internacional Katy Perry.

¿Cuándo se presenta Karol G en Rock in Río?

Según el anuncio oficial de Rock in Río, la presentación de La Bichota colombiana será el 20 de septiembre, quinto día del festival musical.



"Cerrando la alineación del Palco Mundo con una llave de oro y llevando el reggaeton y el trap latino a otro nivel, próximamente tendremos a Karol G. ¿Quién está listo para cantar Tusa?", se lee en el anuncio oficial.



Las reacciones de los seguidores de Karol G y del festival no se hicieron esperar. "Ella es la latina más grande del mundo", "¡El mejor anuncio de la historia! "Finalmente, Rock in Río miró la música latina", "La reina, qué emoción", "No me lo creo", escriben algunos.

Cabe mencionar que este logro se suma al concierto que la paisa tiene con su gira 'Mañana será bonito en Sao Paulo', el próximo 2 de mayo.

Artistas que se presentarán en Rock in Río 2024

Además de Karol G y Katy Perry, a lo largo de los siete días de música en vivo que tendrá Rock in Río 2024, los miles de asistentes también podrán disfrutar de la música en vivo de grandes artistas internacionales.

Imagine Dragons, One Republic, DJ Snake, Ed Sheeran, Charlie Putt, Mariah Carey, Shawn Mendes, entre otros, también hacen parte del cartel de artistas invitados.