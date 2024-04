Karol G revela el significado de su tatuaje de corazón: "Lo superamos"

En las últimas horas se conoció la camiseta que Karol G lanzó en colaboración con Spotify y el FC Barcelona. La prenda deportiva tiene los tradicionales colores azul y granate del equipo culé, pero en el pecho tiene el logotipo de la artista paisa, que es un corazón con púas.



La presentación de esta prenda despertó la curiosidad de diferentes personas, quienes se preguntan el significado detrás de este símbolo que, de hecho, Karol G tiene tatuado en el hombro.

¿Qué significa el tatuaje de Karol G?

En medio del importante anuncio junto al FC Barcelona, la paisa dio algunas revelaciones sobre lo que hay detrás de este importante símbolo en su vida.

“El símbolo del corazón representa lo que se convirtió en el estilo Bichota, un momento de mi vida en el que encontré fuerza, resiliencia y apoyo. Gracias a Spotify y al FC Barcelona, verlo en la parte delantera de una camiseta que inspira tanto esa misma energía, es realmente importante”, fueron las palabras de la intérprete de la Bichota.

KAROL G x BARCA



El Barcelona jugará con el nombre de Karol G en su uniforme, como parte de la colaboración que tiene el club, con Spotify. pic.twitter.com/Z1qhlHIAke — Indie 505 (@Indie5051) April 12, 2024

La primera vez que Karol G presumió este diseño en su piel fue en el año 2021, aunque pocos lo sabían, la paisa asegura que en ese momento pasaba por una de las situaciones más retadoras de toda su vida.

De hecho, en diálogo con Allure, previo al lanzamiento de su álbum Mañana será bonito, la cantante reveló que el corazón tenía tanto significado que decidió que fuera la portada del disco.

"La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho", detalló la artista nacida en Medellín.

Luego agregó que durante el año 2021 vivió "un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina. Ese año, te lo digo de corazón, fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos".