Karol G se despide del Mañana será bonito: "Se me hace un nudo en la garganta"

En febrero de 2023, Karol G empezó a escribir la que sería, hasta ahora, la etapa más exitosa de su carrera musical gracias a su álbum Mañana será bonito. Tras romper récords en reproducciones con sus canciones y llenar estadios a nivel mundial, la paisa está a cuatro conciertos de cerrar este capítulo de su vida artística.

¿Qué dijo Karol G sobre el Mañana será bonito?

"Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro", empezó escribiendo la paisa en sus redes sociales.

Karol G lleva más de un año recorriendo el mundo con canciones como Mientras me curo el cora, Provenza, Gatúbela, entre otras. Sus canciones, como se lo han hecho saber sus fanáticos y como el mismo nombre del álbum, han sido una cura para los malos momentos de millones de personas.

"Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma", recalcó la colombiana ganadora de Grammys latinos gracias a este disco.

La cantante colombiana recordó los lugares a los que ha llegado gracias a su disco, convirtiéndose, por ejemplo, en la primera artista latina en hacer un tour de estadios por Estados Unidos. "Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo".

¿Cómo disfrutar del último concierto del Mañana será bonito tour desde la comodidad de su casa?

"Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos", anunció la paisa.

