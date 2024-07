Karol G y otros artistas colombianos brillaron en los Premios Heat 2024

Una nueva entrega de los Premios Heat se llevó a cabo en las últimas horas en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, en República Dominicana. La bandera colombiana brilló en la mayoría de las categorías y fue Karol G la artista más premiada de la noche.

¿Cuántos premios se llevó Karol G en los Premios Heat 2024?

La artista colombiana Karol G se quedó con siete galardones en la ceremonia que se llevó en República Dominicana; entre los más destacados están los de mejor artista femenina, mejor artista urbano y canción del año.

Además de La Bichota, en los premios también brillaron otros representantes colombianos como Feid, Silvestre Dangond, Luis Alfonso, Manuel Turizo, Morat y Ovy On The Drums. Así las cosas, los colombianos se quedaron con 17 premios de 28 categorías.

Lista de ganadores en los premios Heat

Mejor artista masculino: Feid

Mejor artista femenina: Karol G

Mejor grupo o banda: Morat

Mejor artista rock: Mar Rendón

Mejor artista pop: Manuel Turizo

Mejor artista urbano: Karol G

Mejor artista tropical (Bachata, Merengue, Vallenato, Cumbia): Silvestre Dangond

Mejor artista salsa: Yiyo Sarante

Mejor artista región sur: Anitta

Mejor artista región andina: Danny Ocean

Mejor artista región norte: Lenny Tavárez

Artista revelación: Elena Rose

Promesa musical: Los Esquivel

Influencer del año: La Segura

Mejor artista regional popular: Luis Alfonso

Mejor artista urbano dominicano: La Perversa

Mejor video: “S91” – Karol G

Mejor colaboración: “Contigo” – Karol G, Tiësto

Mejor contenido plataforma: La Nave Podcast (Marko)

DJ del año: Dj Adoni

Canción del año: “Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

Productor del año: Ovy On The Drums

Director de videoclips del año: Sebas Sánchez

Álbum del año: Mañana Será Bonito Bichota Season – Karol G

Mejor canción viral: “Luna” – Feid, ATL, Jacob

Compositor del año: Feid

Mejor canción para videojuegos, series o películas: Karol G, feat Aldo Ranks – “Watati” (Barbie)

Fandom del año: Fandom La Segura

Mejor canción religiosa: “Pan Duro” – Alex Campos