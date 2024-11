Katherine Porto fue víctima de ladrones en Bogotá y resultó herida: "Me raponearon"

A través de sus redes sociales, la actriz colombiana Katherine Porto hizo una grave denuncia por la inseguridad que se vive en Bogotá. La famosa se convirtió en una víctima más de los ladrones en la capital del país y, aunque resultó bien librada, señaló vivió momentos de pánico.

Katherine Porto fue atacada por ladrones en Bogotá

En su cuenta de Instagram, la actriz recordada por su reciente papel en Pasión de Gavilanes 2 , contó que mientras realizaba unas diligencias en Bogotá, iba por la calle y atendió una llamada, cuando dos personas que iban en una moto se le acercaron y le quitaron su celular.

(Lea también: Katherine Porto, Romina en Pasión de Gavilanes, reveló que estuvo a punto de quitarse la vida )

Porto llevaba un mes fuera del país, pues por motivos laborales había estado viajando entre España e India, lamentó que al regresar "se le olvida a uno que estamos en un lugar súper inseguro".

Publicidad

La actriz detalló que se encontraba realizándose unos exámenes médicos en la Clínica Santa Fe, por la carrera 7, cuando salió estaba esperando el taxi en la calle y "una moto pasó por todo el andén y me raponearon el celular, me sacó sangre y todo porque me lo arrancaron de la mano".

Por fortuna para la actriz, "mis angelitos me cuidan y me protegen, porque se les cayó el celular, pero tengo el corazón a mil en estos momentos ... Se les cayó el celular a esos hijue**".

Publicidad

Katherine Porto lamentó panorama de inseguridad en Bogotá

Aunque la herida en su mano no fue tan grave y logró recuperar su celular, Porto reveló que este incidente la dejó llena de miedo de volver a salir a la calle. En ese momento, se regresó a la clínica y quedó atrapada porque no quería volver a salir a pedir un taxi.

"Quedé todo el día triste, tenía miedo de pedir un taxi porque ya pensaba lo peor y sigo en shock, afortunadamente no me pasó nada grave, pero algo se fragmentó dentro de mi… conecté con una sensación de miedo, de pánico que me robó la calma y nada solo quería decirles que debemos cuidarnos entre todos", agregó la mujer.

También contó con tristeza que varias personas vieron lo sucedido, pues se dio a plena luz del día, pero que solo un transeúnte de la zona se acercó a ella para saber si estaba bien, nadie más quiso ayudarla. "Se me había olvidado que no podemos caminar por la calle libres, que tenemos que sentir miedo. Está horrible".

(Lea también: Ellos son los actores de La mujer en el espejo que también participaron en Pasión de Gavilanes )

Publicidad

La famosa recalcó que "amo mi país, amo Bogotá, pero me siento insegura en mi propia casa, acabo de llegar de un viaje de un mes por India y España y jamás sentí por un segundo que estaba en peligro".

Finalmente, al lograr regresar a su casa, Katherine Porto se encontró una pluma llegando a su residencia, lo que para ella es una clara prueba de los ángeles que la cuidan.