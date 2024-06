Kevin Spacey llora al confesar que está a punto de perder su casa: "No puedo pagar"

El actor Kevin Spacey, reconocido por su papel protagónico en las primeras temporadas de 'House of Cards', ha sido noticia en los últimos años luego de enfrentar varias acusaciones por acoso y abuso sexual en Hollywood. Ahora el famoso de 64 años vuelve a ser tendencia al revelar cómo es su situación financiera tras estos hechos.

Según detalló el mismo Kevin Spacey en una reciente entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored, estos problemas legales no solo afectaron su desarrollo profesional, sino también su economía. Confesó que actualmente tiene muchas deudas y su casa está siendo embargada.

Cuando el periodista le preguntó a Spacey dónde estaba viviendo actualmente, el actor empezó a llorar y manifestó que "es irónico que preguntes eso".

"Porque esta semana están ejecutando la hipoteca de mi casa en Baltimore, así que tengo que regresar y poner todas mis cosas en el depósito", indicó.

Kevin Spacey agregó bastante afectado que no sabe qué sucederá con su vida ahora.

"No estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar allí 'House of Cards', me mudé en 2012", dijo.

El periodista cuestionó al actor por qué había llegado a la instancia de que su casa fuera embargada. "No puedo pagar las facturas que debo", fue la respuesta de Kevin Spacey y, sobre las deudas, aseguró que se trata de "muchos millones" que están relacionados con facturas legales de sus procesos judiciales.

Las acusaciones contra Spacey, que iniciaron en el año 2017 con el revuelo del movimiento #MeToo, sacaron a la luz varios hechos sobre conductas sexuales inapropiadas que el actor habría cometido con más de 30 personas entre 1986 y 2013. Aunque, en julio de 2023, el actor fue absuelto de varios delitos en Londres y todavía no ha sido condenado en ningún caso, las denuncias acabaron con la carrera actoral del hombre ganador de dos premios Óscar.

Al hablar sobre una posible bancarrota, el actor señaló que en varios momentos pensó que tendría que declararse sin dinero, pero ha "logrado evitarla por ahora" y que su única manera de enfrentar los hechos es "volver al ruedo".