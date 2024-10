Kevyn, ganador de Desafío XX, aclaró si no se volvió a hablar con los otros participantes

Desde queKevyn Rúa fue coronado como el gran vencedor del Desafío XX, uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana, el joven ha disfrutado de un merecido descanso, rodeado del cariño de su familia y seguidores.

Puerto Boyacá, su ciudad natal, lo recibió con honores, celebrando su triunfo con una emotiva caravana por las calles principales, a bordo de un carro de bomberos, un privilegio reservado para ocasiones especiales.

El desafiante no ha dejado de recibir muestras de afecto por su desempeño en la competencia y por haberse convertido en un ejemplo de superación para los jóvenes de su municipio. Sin embargo, en medio de la algarabía por su victoria y los rumores que giran en torno a su vida personal, Kevyn ha decidido pronunciarse sobre su relación actual con los demás participantes de Desafío XX.

¿Una amistad rota o simplemente distancias?

A través de sus redes sociales, Kevyn ha estado bastante activo, compartiendo fragmentos de su vida post-Desafío, desde viajes a distintos rincones del país hasta encuentros con seguidores y personas que lo han recibido como huésped de honor.

Sin embargo, algunos internautas han notado que el joven no comparte tanto tiempo con sus antiguos compañeros de competencia, lo que ha generado rumores de enemistad, en especial con la desafiante Natalia, con quien se especula habría tenido un conflicto.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, Kevyn fue directo al abordar esta inquietud: "Creo que al salir del Desafío, cada uno se enfocó en su vida, en sus propios proyectos y metas. Yo también estoy en ese proceso, trabajando en mi crecimiento personal y profesional. No es que haya distancias o conflictos, simplemente todos seguimos con nuestras vidas".

El ganador del programa fue enfático en aclarar que no ha tenido ningún problema con ninguno de los participantes y que, aunque cada uno ha tomado su propio rumbo, no descarta la posibilidad de reunirse en el futuro: "Llegará el momento de compartir nuevamente. Todos salimos bien, pero estamos enfocados en nuestras cosas. No hay ningún malentendido".

Le dio un agradecimiento especial a su compañera Guajira

Por otro lado, Kevyn también aprovechó el espacio para hablar de Kelly Ríos, conocida como Guajira, su compañera inseparable en la competencia. Ambos compartieron momentos clave que los llevaron a avanzar en la competencia hasta la victoria final de Kevyn. "Guajira fue una pieza fundamental para que yo lograra esto. No puedo estar más agradecido con ella", confesó.

Los rumores de una posible relación sentimental entre Kevyn y Guajira han circulado con fuerza en los últimos días, ya que ambos han sido vistos juntos en varios eventos en diferentes municipios del país. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, los seguidores no dejan de especular sobre la cercanía que existe entre ellos.

Kevyn, quien ganó 1.200 millones de pesos, ha dejado claro que está enfocado en su crecimiento personal y profesional. Aunque aún no ha revelado detalles sobre sus proyectos a futuro, ha mencionado que está aprendiendo y explorando nuevas oportunidades que lo ayuden a seguir avanzando.

Por ahora, el joven continúa disfrutando de su merecido triunfo y del cariño de su gente, mientras planea el siguiente capítulo de su vida.

