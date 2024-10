Así recibieron en Puerto Boyacá a Kevyn, ganador del Desafío XX

Puerto Boyacá le dio una calurosa bienvenida a Kevyn Rúa, gran ganador del Desafío XX. El desafiante, luego de cumplir una jornada de entrevistas en medios tras la gran final del programa, regresó a su pueblo natal, acompañado por Guajira, su compañera en la etapa dorada.

Así fue el recibimiento a Kevyn, ganador del Desafío, en Puerto Boyacá

A través de sus redes sociales, Kevyn informó a sus seguidores que finalmente estaría de regreso en su pueblo natal Puerto Boyacá, el mismo que llenó de orgullo con su paso por el Desafío XX, convirtiéndose en el primer boyacense en ganarse el reality.

"Nos desbordamos de felicidad en aquella noche mágica donde un puertoboyacense llevó el nombre de su municipio a lo más alto ante todo el país", se lee en algunas de las publicaciones que hizo la alcaldía municipal tras el triunfo del deportista.

Por su parte, en sus historias de Instagram, el ganador de 27 años mostró con felicidad el momento en el que se movilizó por las calles de su pueblo en el camión de bomberos y decenas de personas lo seguían en sus carros, motos y caminando mientras lo felicitaban.

"Gracias mi gente de Puerto Boyacá. Demasiadamente feliz con el recibimiento. Fue un sueño cumplido", escribió el ganador del Desafío. En el carro no solo lo acompañaba su dupla Guajira, sino también su pequeño hijo, a quien le dedicó su triunfo en el reality de Caracol Televisión.

"Es un honor para mí, un orgullo para mi familia y la gente de Puerto Boyacá, feliz de ser el primero. Cumpliendo el sueño de subirme a ese carro de bomberos, me encantó", expresó Kevyn en diálogo con Noticias Caracol en vivo. Tras la celebración, el puertoboyacense se mostró disfrutando de tiempo de calidad con su familia y especialmente con su hijo.

"Me he sentido como en casa, me siento como en La Guajira, me han tratado súper bien, en familia. Me hace feliz que se sientan tan orgullosos de que una persona de aquí les esté dando esta felicidad", expresó Guajira.

Pero nada como la felicidad de María Zoraida Rúa, madre del ganador. "Lo extrañé muchísimo porque es mi niño menor y llevaba meses sin poderlo ver, le di un abrazo inmenso", dijo.

¿Cuánto dinero ganó Kevyn y en qué lo va a invertir?

Este año el premio del Desafío aumentó a la millonaria cantidad de 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos), suma que se llevó Kevyn al ser el vencedor. A ese dinero se le agregó el dinero que el participante ya había ganado en la competencia, que eran 150 millones de pesos.

En total, el hombre de Puerto Boyacá se llevó 1.350.000.000 millones y aseguró que estarán destinados, principalmente, a la compra de su casa propia.

Darlyn también tuvo bienvenida en Marinilla

Pero Kevyn no fue el único que fue recibido como un héroe en su pueblo natal, Darlyn, finalista del programa, también tuvo un gran recibimiento en Marinilla, Antioquia.

Acompañada por Sensei, su dupla en la etapa dorada, y por su novio Kratos, la mujer que quedó en segundo lugar sorprendió a su pueblo al recorrer las calles en una patrulla de policía.