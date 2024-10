Kevyn, ganador del Desafío, hace curiosa publicación por nuevo novio de Natalia: "Recuérdalo"

Recientemente, Natalia confirmó que tiene una relación amorosa con Sebastián Vallejo , cantante de música regional. Luego de que la exparticipante del Desafío XX hiciera pública su relación, muchos acudieron a los perfiles de Kevyn, ganador del reality con el que ella tuvo un romance, para ver si había reaccionado y se encontraron con una posible indirecta.

Kevyn habría enviado indirecta a Natalia por su nueva relación

Fue en el perfil de TikTok de Kevyn Rúa en el que los internautas encontraron una publicación que, aseguran, es una dedicatoria a Natalia. El deportista de 28 años compartió un video cantando con mucho sentimiento una canción.

"Recuérdalo", escribió el desafiante en la publicación en la que cantan el tema 'Cuenta conmigo' de Jerry Rivera. Específicamente Kevyn antó la parte de la letra que dice: "Solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios ¡Recuérdalo! No me olvides no".

El video publicado por el ganador del Desafío XX desató polémica en los comentarios, donde la mayoría de cibernautas mencionan a Natalia por el fugaz romance que los dos tuvieron en televisión nacional.

"Con guajira y pensando en Natalia", "Se la está cantando a Natalia", "Natalia por acá te extrañan", "Recuérdalo, Natalia", "Ese man vive enamorado", se lee en muchos comentarios. Otros, en cambio, señalan que esta dedicatoria sería para Derly Hurtado, su pareja mientras estaba en el Desafío. "Es para la ex, con ella duró más tiempo", "No es para Natalia, es para Derly", "Es para alguien más importante que Natalia".

¿Natalia le respondió a Kevyn?

Mientras los internautas tratan de descifrar para quién es la dedicatoria de Kevyn, parece que Natalia también interpretó que la publicación del ganador del reality se refería a ella. En su TikTok, la semifinalista hizo un video que sería la respuesta su ex.

El video de Natalia parece más dirigido a Guajira que a Kevyn, luego de los rumores que han surgido señalando que los dos ganadores del Desafío XX tienen una relación amorosa.

Natalia escribió: "Mientras el tuyo me manda indirectas, el mío me hace canciones". Esto refiriéndose también a su nuevo novio Vallejo777, quien recientemente lanzó una canción llamada 'Delito' en la que revela detalles de cómo inició su relación con la exdesafiante.