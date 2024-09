Kimberly Reyes reaccionó a mensajes tras revelar que sufrió depresión: "Me liberé"

En una reciente entrevista, la actriz Kimberly Reyes confesó que enfrentó complicaciones de salud mental a causa de los comentarios constantes sobre su apariencia en redes sociales. La famosa señaló que sufrió de depresión y hasta pensó en acabar con su vida.

Tras su duro testimonio, las redes sociales de la mujer se han llenado de comentarios que no solo resaltan su belleza y talento, sino que aplauden su valentía y superación. Ante esta nueva ola de reacciones, Reyes agradeció a los internautas el apoyo que está recibiendo.

"En el momento en que ella me propone hacer esa entrevista, yo dije: 'sí, creo que es momento de hablar del tema y dirigirme de frente porque ya me siento mucho mejor al respecto'", recordó la mujer sobre su paso por el podcast Vos Podés.

Kimberly reveló que "luego de ver el podcast, siento que me quité un peso de encima. Como les dije, esto es una prueba que ya pasó. Sin embargo, sigue siendo un proceso del día a día".

La actriz colombiana aseguró que "siento que me liberé de esa carga, que lo puse ahí para que lo escucharan de mis palabras. Creo que también fue un llamado a la empatía y tratar de no destruir al otro".

Finalizó sus declaraciones diciendo que "quiero agradecerles a todas las personas que me escribieron un mensaje, un comentario positivo o que sencillamente empatizaron con la historia. El punto de esto era generar conciencia y hacer un llamado a tener empatía".

¿Qué le pasó a Kimberly Reyes?

Reyes señaló que al inicio de su carrera en la televisión se sintió querida y valorada por el público, hasta que empezaron a opinar sobre su apariencia. A esto se sumaron los comentarios en redes que le sugerían cirugías o tratamientos para "mejorar" su apariencia.

"Yo me empecé a sentir completamente insegura de todo, me empecé a apagar, es duro decirlo, pero en ese tiempo muchas veces Kimberly sí pensó en suicidarse ... no podía más con los insultos de las personas, no podía con las cosas feas que me decían. Fueron momentos muy duros y quise tirar la toalla", aseguró.