Kimberly Reyes tuvo depresión por comentarios sobre su apariencia: "Me empecé a apagar"

Kimberly Reyes es considerada una de las actrices más queridas por los colombianos. Sin embargo, en una reciente entrevista, la barranquillera reveló que el odio y los malos comentarios en redes sociales la llevaron a pasar por una fuerte depresión y hasta querer acabar con su vida.

¿Por qué Kimberly Reyes estuvo deprimida y pasó tiempo alejada de la televisión?

La actriz barranquillera, de 36 años, concedió una entrevista en el podcast Vos Podés, en la que empezó diciendo que la razón por la que ha estado alejada de las redes sociales y las cámaras es su inseguridad.

"No me sentía lista para volver a enfrentar la cámara, para volver a enfrentar al público, para volver a hablar con las personas por una cantidad de procesos que sucedieron", señaló la actriz.

Reyes señaló que al inicio de su carrera en la televisión, se sintió querida y valorada por el público, hasta que empezaron a opinar sobre su apariencia. "Yo tenía mis inseguridades, pero eran inseguridades tontas, pero cuando la persona más cercana a ti se encarga de señalarte tus defectos físicos o tus defectos como persona creo que eso tarde o temprano empieza a hacer un huequito".

A esto se sumaron los comentarios en redes que le sugerían cirugías o tratamientos para "mejorar" su apariencia. Kimberly Reyes señaló que "le hice caso a esa vocecita que decía que yo debía hacerme una bichectomía porque yo era muy cachetona".

Sin embargo, los resultados hicieron que los malos comentarios por su apariencia crecieran. Para solucionarlo, la actriz empezó a utilizar una sustancia a la que es alérgica, pero en ese momento estaba tan afectada por las críticas que siguió haciéndolo, aunque era peligroso para su salud.

"Yo me empecé a sentir completamente insegura de todo, me empecé a apagar, es duro decirlo, pero en ese tiempo muchas veces Kimberly sí pensó en suicidarse ... no podía más con los insultos de las personas, no podía con las cosas feas que me decían. Fueron momentos muy duros y quise tirar la toalla", aseguró.

