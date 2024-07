La delicada situación que vive Daniela Ospina tras partido de Colombia en la Copa América

Ya son varios los famosos que dan a conocer lo que vivieron en Miami durante el ingreso y salida del partido Colombia vs. Argentina, en la final de la Copa América. Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez y hermana de David Ospina, se suma a los perjudicados en medio del encuentro deportivo.

¿Qué le pasó a Daniela Ospina en el partido Colombia vs. Argentina?

Al igual que miles de colombianos que asistieron al partido, Daniela Ospina vio el caos que se formó al ingreso del Hard Rock Stadium, aunque por fortuna ella evitó estas complicaciones. Su problema se dio a la hora de la salida del estadio.

La mujer expresó en sus redes sociales que "ayer en el estadio perdí mis documentos; lastimosamente, como colombiana, todo lo que pasó ayer me entristece. Si alguien sabe de algo, lo agradezco, solo quiero recuperar mis documentos".

En una reciente actualización de lo sucedido, Daniela Ospina detalló que no ha podido recuperar sus documentos y que esto la tiene bastante angustiada. "Gracias por todos sus mensajes, gracias a Dios estamos bien, simplemente pues hizo parte de todo lo que sucedió en la previa del partido, no he podido recuperar mis documentos".

La modelo y empresaria señaló que "me encantaría poder recuperarlos porque es todo un tema. Sobre todo la licencia y unos documentos que son importantes". Cabe recordar que, desde hace varios años, Ospina y su familia se radicaron en los Estados Unidos.

Se sabe que, además de Daniela Ospina, miles de asistentes al estadio Hard Rock Stadium terminaron perjudicados física, económica y emocionalmente durante los desmanes de la previa del partido Colombia vs. Argentina.

