Piter Albeiro denuncia que lo robaron en la entrada a la final de la Copa América

La final de la Copa América no solo dejó una sensación de tristeza entre millones de colombianos por su resultado, sino que momentos antes del partido también llenó de angustia a varios que estaban ingresando al Hard Rock Stadium de Miami. Entre ellos estuvo el humorista colombiano Piter Albeiro.

El partido Colombia vs. Argentina se retrasó 45 minutos debido a algunos desadaptados que intentaron ingresar a la fuerza al estadio sin tener entradas. El caos a las afueras del lugar fue evidente y registrado en redes sociales con varios videos.

En medio de ese caos estaba el humorista colombiano Piter Albeiro con su hijo, quienes iban muy emocionados para ver jugar a la selección Colombia. En sus historias de Instagram el famoso registró lo que vivió intentando ingresar al estadio.

¿Qué le pasó a Piter Albeiro en la final de la Copa América?

"Quedamos embalados", expresó el colombiano en un primer video mostrando que se encontraba cerca de las entradas del estadio, había muchas personas rodeándolo y todo estaba cerrado. "Algunas personas tumbaron las puertas, se querían colar y ahora vea, quedamos aquí".

En un segundo video, el humorista se ve caminando junto a muchas personas que lograron ingresar; sin embargo, su cara de preocupación es evidente. "Esto fue terrible, una avalancha impresionante, la gente prácticamente rompió todo", contó. Agregó que lo ubicaron en otra parte del estadio, pues sus asientos fueron ocupados por otras personas.

Tras lo sucedido, el humorista dio su versión en entrevista con Caracol Radio y señaló que el caos se empezó a notar desde el parqueadero del estadio. "Agarré a mi niño de la mano, me empujaron y quedé sin aire, él quedó engarzado en una puerta, yo lo escuchaba gritar y no lo veía, empecé a gritar desesperado", relató. Afortunadamente logró reencontrarse con su hijo.

También señaló que fue víctima de ladrones en medio de ese caos: "Llevaba una platica en efectivo, cuando llego a la silla y meto la mano en el bolsillo ya no tengo plata. Me chalequearon, me metieron la mano al bolsillo y me robaron. Nunca me había pasado en 12 años que llevo por aquí".

