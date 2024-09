Polilla estalla en llanto tras recibir las cenizas de La Gorda Fabiola: "Te extraño mucho"

Nelson Polanía, conocida en el mundo del espectáculo como Polilla, confesó cómo va su proceso de duelo tras la muerte de La Gorda Fabiola , quien durante décadas fue su pareja sentimental y profesional. En una emotiva publicación, el comediante dedicó algunas palabras al amor de su vida.

El duelo de Polilla por La Gorda Fabiola

Por medio de una publicación de Instagram, Polilla confesó que este domingo, 29 de septiembre de 2024, recogió las cenizas de su esposa, La Gorda Fabiola.

"Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué. No pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho, porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mí", comentó el humorista.

Polanía dijo que le habló a ese cofre caoba donde yacen las cenizas de la mujer a la que hace 28 años prometió acompañar hasta el final, puesto que fue lo único físico que le quedó de ella.

"Lo intangible, lo que sentíamos mutuamente, ese sentimiento que no necesitaba muchas veces palabras, sino una simple mirada, un gesto o un abrazo y en general todo lo que yo valoré en ella, esa alegría, esa felicidad que inspiraba a quienes la conocían, todo eso, no cabe ni en el cofre más grande del mundo. Te extraño mucho, mi amor", expresó Polilla.

¿Cómo se conocieron La Gorda Fabiola y Polilla?

La Gorda Fabiola y Nelson Polanía, Polilla, se conocieron en Sábados Felices. Mientras el comediante se preparaba para una de las finales del programa, se acercó a la samaria y le pidió permiso para hacer chistes sobre ella. Ella no dudó en aceptar y ahí comenzó una amistad.

Compartían almuerzos, ensayaban juntos sus libretos y daban algunos paseos, pero no fue sino hasta que ella se ofreció a llevarlo a casa que él decidió dar el paso y robarle ese primer beso.

Antes de morir, Fabiola Posada contó que la relación empezó como un secreto, pues ella se había divorciado hacía poco y tenía dos hijos de su relación anterior, además de que era mayor que Polilla.

Ambos le temían a los señalamientos sociales, pero La Gorda quedó embarazada de su hijo, Nelson, y ahí fue imposible seguir escondiendo el noviazgo.

Se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, destacándose por una camaradería que se reflejaba dentro y fuera de los escenarios. Pese a los altibajos regulares de cualquier matrimonio, su unión era incondicional, por lo cual renovaron sus votos en varias ocasiones.