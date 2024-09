Don Jediondo estalló en llanto en vivo tras enterarse de la muerte de La Gorda Fabiola

Don Jediondo fue uno de los muchos comediantes colombianos que manifestaron profunda tristeza al descubrir el repentino fallecimiento de La Gorda Fabiola , una de las caras más reconocidos rostros de Sábados Felices. Por medio de sus redes, el humorista compartió un sentido video donde exalta la vida y obra de su compañera de set.

Don Jediondo llora por La Gorda Fabiola

En entrevista con Caracol Radio, Don Jediondo no pudo contener el llanto al hablar de la noticia de la muerte de La Gorda Fabiola. "Se nos fue la gordita, ella es la mamá de los humoristas. Yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da", comentó el humorista, quien destacó que su compañera había sorteado varios percances de salud.

Durante la conversación, Don Jediondo, cuyo verdadero nombre es Pedro González, destacó que Fabiola Posada era, en todo el sentido de la palabra, una dama. "Excelente humorista, pero más que todo, buena persona", señaló.

Don Jediondo se despide de La Gorda Fabiola

Por medio de sus redes sociales, Don Jediondo compartió un video donde hizo un recuento de algunos de los momentos que pudo tener al lado de La Gorda Fabiola. "Fueron 30 años de compartir set, compartir shows, compartir carrera, pero sobre todo de haber compartido una linda amistad", expresó.

Acompañando el metraje, el humorista aseguró que no tenía palabras para describir la "profunda tristeza" que tenía tras recibir la noticia de la muerte de La Gorda Fabiola, un ser que, para él, siempre será recordado.

