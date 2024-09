La Liendra reveló cómo una persona de confianza le robó más de 1.000 millones

Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como La Liendra, fue uno de los recientes invitados a 'Camino al éxito', el podcast del cantante Yeison Jiménez, espacio en el que los dos revelaron que son grandes amigos desde hace años y en el que el influenciador habló de sus mejores y peores momentos.

En medio de la conversación, La Liendra le contó a Yeison Jiménez que vivió una gran depresión al terminar su anterior relación amorosa, pero que sorprendentemente ese no ha sido el momento más difícil de su vida. Aseguró que en el mes de noviembre del año pasado vivió la situación más retadora de sus 25 años cuando le robaron más de 1.000 millones de pesos.

¿Cómo robaron a La Liendra?

El creador de contenido reveló que hace un tiempo "conocí el mundo de la crypto, del bitcoin, y me apasioné, lo estudié, estaba esperando la caída y metí todos mis ahorritos ahí. Compré cinco bitcoin, pero cometí un error muy grande".

Gómez señaló que su mayor error fue confiar en alguien más. "Le pedí a alguien de confianza, que para mí era la persona más leal, no voy a decir nombres porque quiero que quede como enseñanza, que me los guardara en su billetera".

Según detalló el influenciador, cuando quiso crear su billetera virtual para estos bitcoin no logró hacer el proceso, así que los pasó a la de una de las personas en quien más confiaba. "Quedé contento porque el bitcoin empezó a subir", detalló y agregó que era un dinero que en el momento no estaba necesitando, pues fue hace poco y él ya tenía sus propiedades.

La Liendra contó que a finales del año pasado "empiezo a soñar con esa platica", ya que había logrado aumentar sus ahorros a más de $1.000 millones. En ese momento Mauricio Gómez reveló que la persona era una mujer y que se comunicó con ella para sacar el dinero, con el que tenía pensado invertir en un edificio.

Efectivamente, la persona le pasó una billetera en la que, para sacar sus bitcoin debía ingresar una clave de 12 palabras. Lo complicado del tema es que, si esas palabras no funcionaban, se perdía el dinero dentro de la billetera.

La preocupación de La Liendra fue que "no me dio la contraseña para sacar mis mil palos", pero para ese momento seguía confiando en esa persona. Sin embargo, pidió la ayuda de un experto, quien investigó el tema y descubrió que la billetera estaba vacía y que sus bitcoin se habían trasladado a la billetera de la persona en cuestión.

Al descubrir esto, el influenciador le reclamó a su persona de confianza. "Tú me tienes los bitcoins, esto no es de palabras. ¿Qué hiciste con ellos? Y me dijo: 'me los gasté'".

Para finalizar, Gómez resaltó que la lección que aprendió es que "la plata de uno, uno tiene que tenerla. Si la pierde, la pierde uno. Manejen ustedes su plata, yo perdí mi plata y esa persona no tiene un peso para pagarme, es una persona que lastimosamente hace parte de las personas más importantes de mi vida, así que solo pude decir: 'lección aprendida'".