Dani Duke aseguró que quiere tener hijos con La Liendra: "Amaría tener una niña"

Los creadores de contenido Dani Duke y La Liendra son una de las parejas más conocidas en las redes sociales. Tras tres años de relación, la creadora de contenido reveló cuáles son los planes a futuro que tienen como pareja.



En una entrevista en el canal de YouTube de Juan Camilo Pulgarín para el programa de Gordas de Envidia, a Dani Duke le preguntaron si ya habla con La Liendra de temas como matrimonio o hijos, esto teniendo en cuenta que la pareja ya lleva varios años junta.

En medio de algunas preguntas sobre relaciones sexuales, Dani Duke reveló que una de sus fantasías no la ha cumplido porque la está guardando para "el papá de mis hijos". El comentario causó sorpresa y el entrevistador le preguntó si acaso no pensaba que La Liendra sería el papá de sus hijos.

"Sí, obvio, pero apenas llevamos tres años", respondió Dani Duke y procedió a explicar que "yo con él quiero durar mucho y mi plan es el siguiente: no quiero gastar todos los cartuchos ya, la gente ya quiere que vivamos juntos y yo soy como 'no, calma, quememos la etapa de novios'".

"Yo creo que a él si le gustaría casarse en algún momento. Él dice que sí se sueña una súper boda, pero yo no me sueño con eso" y agregó que todavía no es un tema que esté en los planes de los dos.



La influenciadora señaló que desea ser la novia de La Liendra, cuyo nombre de pila es Mauricio Gómez, por algún tiempo más. "Que me recoja, ponerme bonita para él y que me den nervios. Quiero alargar cada etapa para que la relación dure mucho".



Publicidad

De la misma forma, le preguntaron por los hijos y si en su caso se cuidaban o lo dejaban al azar. Dani Duke señaló que ella todavía no quiere ser mamá, por lo que "soy muy controladora con eso", pero reconoció que a futuro podría considerarlo.

"De pronto en un año, en un añito ya estaría bien", señaló y agregó que piensa que La liendra "sería súper buen papá". Por su parte, aseguró que "amaría tener una niña porque 'muñequearía' con ella, pero siento que los niños son más apegados a la mamá".