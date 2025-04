La última acción de Rubby Pérez que salvó la vida de su hija en la tragedia de Jet Set

El mundo lamenta la tragedia que enluta a República Dominicana en estos días. El desplome del techo de la discoteca Jet Set durante una presentación del cantante Rubby Pérez ya deja 113 muertos y más de 260 heridos, según el último reporte de los organismos de rescate, entre ellos el mismo artista que estaba en el escenario. Algunos de los sobrevivientes que salieron ilesos del lugar cuentan a los medios detalles de lo ocurrido, por ejemplo, Zulinka Pérez, hija del artista, sorprendió con su testimonio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de abril, cuando en la famosa discoteca, que estaba llena de personas, se llevaba a cabo una fiesta con la presentación en el escenario de Rubby Pérez y su orquesta. Un fuerte sonido alertó a los asistentes, según se ve en los múltiples videos grabados en instantes previos al fatal desenlace, cuando la estructura del lugar empezó a presentar fallas. Todavía los organismos de rescate intentan encontrar víctimas con vida entre los escombros del lugar.

¿Cómo se salvó la hija de Rubby Pérez?

Una de las primeras personas que vivió la tragedia dentro de la discoteca Jet Set que salió y habló con la prensa local fue Zulinka Pérez, hija y corista del cantante Rubby Pérez. En medio de la angustia por su padre, quien quedó atrapado entre los escombros, la mujer relató a los medios de comunicación que, sin saberlo, él la salvó momentos antes de que el techo colapsara.

Dentro de la agrupación de Rubby Pérez , Zulinka y su esposo trabajan como coristas e interpretan algunas canciones, es por esto que la mujer estaba junto a su padre cuando el techo de la discoteca colapsó. En sus primeras declaraciones ante la prensa dominicana resaltó que su papá y su esposo tuvieron acciones heroicas para que ella saliera con vida. Al final, ella y su esposo lograron sobrevivir al accidente.

"Gracias a Dios mi esposo y yo pudimos salir bien, que somos los coros de papi, y pudimos avanzar. Uno de los músicos falleció, otro está bastante mal", contó la mujer, señalando que en ese momento estaban a la espera de que se encontrara con vida a su padre. Zulinka dio detalles del momento en que el techo les cayó encima y sorprendió al contar que, a último momento, ella cambió de lugar con su papá, lo que permitió que ella se salvara.

Según el relato de Zulinka Pérez, ella debía estar en el micrófono principal del escenario porque iban a interpretar la canción 'De color de rosa'; sin embargo, eso no fue así por una determinación de su papá. "Yo sé que yo la canto, pero le dije: 'Papi, ayúdame, no puedo cantar porque estoy recién operada'. Entonces él me dijo: 'Quédate en tu micrófono'. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no estaría aquí".

De esta manera, sin anticipar lo que iba a pasar tan solo unos minutos después, Rubby Pérez salvó la vida de su hija al cambiar con ella su lugar en el escenario. Desafortunadamente, el cantante de 69 años quedó atrapado entre los escombros y, aunque fue hallado con vida en la mañana del 8 de abril, en horas de la tarde se confirmó que el artista falleció . "Yo canté mi parte, luego iba su parte y fue ahí cuando todo colapsó", agregó Zulinka.

Cuando todo pasó, también su esposo y corista de la agrupación tuvo un acto de amor para salvarla a ella. "Todo colapsó, se puso oscuro y mi esposo se tiró encima de mi. Me dijo: 'Mami, sal por si todo colapsa para que el niño no se nos quede solo'", detalló la mujer en su relato a la prensa. Por fortuna, momentos después el hombre también logró salir de los escombros con vida.

Rubby Pérez celebró los 15 años de su hija días antes de morir

Rubby Pérez, además de ser 'la voz más alta del merengue', también era un padre entregado a sus hijos. Eso no solo quedó claro con la acción con la que salvó la vida de su hija Zulinka, sino también con los videos que publicó en sus redes sociales días antes de la tragedia celebrando los 15 años de su hija menor, Ana Beatriz.

Dos semanas atrás, la familia Pérez había celebrado por lo alto los 15 años de Ana Beatriz, otra hija de Rubby Pérez que también ha mostrado su interés por la música. Los videos de la fiesta son conmovedores porque Rubby Pérez y su hija cantaron juntos en la fiesta una canción que hicieron juntos, un momento que fue emocionante para toda la familia y que ahora causan tristeza entre los seguidores y fanáticos del fallecido cantante.

Por su parte, Rubby Pérez le dejó un mensaje muy especial a la cumpleañera con un video especial dedicado a ella en su perfil de Instagram. "Querida hija mía, te bendigo en el nombre de Dios y agradezco a la vida por permitirme verte cumplir tus 15 primaveras. No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que estoy de la mujer en la que te estás convirtiendo, llena de valores, virtudes y un corazón hermoso. Hicimos este dúo juntos, y quedé asombrado al ver la capacidad con la que interpretaste este tema, mi muchachita. Fue un momento mágico, uno de esos que guardaré en mi alma para siempre".

