La venganza de Analía 2: Guillermo Mejía avanza en su propósito junto a Paulina Peña

La Venganza de Analía 2 sigue sorprendiendo a los televidentes cada noche con los alcances de sus personajes en el avance de esta historia, en su segundo capítulo la telenovela emprendió un camino directo entre la lucha entre Analía y Guillermo, quienes empiezan a mostrar sus armas para avanzar el uno contra el otro.

Luego de un primer capítulo en el que se dio una actualización de la vida de los personajes principales y se dieron los primeros indicios de los planes de Guillermo León Mejía para salir de la cárcel y empezar su venganza contra Analía. Además, se conocieron los nuevos personajes que llegarán a la historia para ayudar a ambas partes.

Resumen del segundo capítulo de La venganza de Analía 2

Guillermo León Mejía (Marlon Moreno) consiguió su primer objetivo: llegar al mismo centro psiquiátrico en el que está Carolina Valencia (Juliana Galvis), la exesposa de Pablo de la Torre (George Slebi). Con ayuda de Paulina Peña (Paola Turbay), su abogada y amante, encontró la manera de encontrarse con la mujer, tratada por su trastorno bipolar, y llenarle cabeza de ideas en contra de Analía Guerrero (Carolina Gómez). Aunque Carolina ha estado avanzando positivamente en su tratamiento, la aparición del fantasma de Guillermo la hace recaer.

El condenado consigue convencer a Carolina de que la culpable de su crisis nerviosa fue Analía, provocando la ola de odio que se generó contra ella en redes sociales, además de exponer su traición a Pablo de la Torre. Mientras Mejía trabaja en poner a Carolina de su lado, Paulina Peña intenta establecer los nuevos aliados para su jefe. En primera medida, el candidato presidencial que ahora lleva las banderas del partido de Guillermo, Jaime Rosales, y el principal oponente de Pablo de la Torre en su camino a la Presidencia. También vuelve a buscar a Santiago Castiblanco (Alejandro Gutiérrez), excuñado de Mejía, pero este se niega rotundamente a ayudar nuevamente al hombre.

El encuentro de Analía con Guillermo y Paulina frente a frente le confirmó a la mujer sus sospechas de que el hombre realmente no está enfermo; sin embargo, parece ser la única en notarlo. Pablo de la Torre le pide que no reviva el pasado y deje a la justicia actuar, además le propone a Analía irse del país para dejar todo lo ocurrido atrás, pero ella no acepta y le promete no volver a buscar justicia por mano propia. Sin embargo, la protagonista vuelve a reunir a su equipo de trabajo de la primera temporada para empezara planear una vez más la caída de su enemigo. Esta vez cuenta con la ayuda de su mamá adoptiva.

¿Dónde ver los capítulos de La venganza de Analía si se los perdió?

Para quienes no puedan ver los episodios en su horario original o quieran revivirlos, la plataforma Ditu habilitó el acceso a los capítulos desde el miércoles 21 de mayo, inmediatamente después de su emisión por televisión y está disponible exclusivamente para personas que se encuentren en territorio colombiano. La aplicación de Ditu puede descargarse sin costo desde la App Store y Google Play, y no requiere registro para ver el contenido.

En esta temporada de La Venganza de Analía también regresarán otros queridos y polémicos personajes como Eugenia Castiblanco, interpretada por María Cecilia Botero como la madre de Pablo de la Torre, quien regresa para apoyar a su hijo en la lucha contra Mejía y sus aliados. También aparecen Roberto Manrique (Sebastián), Adriana Silva (Mónica), Viviana Santos (Sofía Mejía), Felipe Calero, Ángela Piedrahíta y Giovanna Andrade (Sara) se unen al elenco en roles aún no detallados, pero que prometen aportar nuevas dinámicas a la historia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co