¿A Paola Turbay le gusta hacer de mala? Esto dijo sobre su papel en La venganza de Analía 2

La actriz, presentadora y exreina de belleza Paola Turbay, que regresa a la televisión con "La venganza de Analía 2", habló en el programa Lo más viral de Caracol Televisión. "Se sienten las cosquillas en la barriga. Sobre todo con esta producción porque ha generado como un runrun. Hay mucho fan de La venganza de Analía, de la primera temporada. Hay mucha gente a la expectativa y este personaje que yo tengo no es un personaje común y corriente. Realmente es excepcional, es fuera de lo común. Es un personaje que yo nunca la había visto, por lo menos en ninguna producción ni colombiana ni latina", comentó Turbay.

La intérprete encarna a Paulina Peña, nuevo personaje protagónico en la producción televisiva"La venganza de Analía 2", que tuvo su estreno en el Canal Caracol el miércoles 21 de mayo. "A mí me encantan y yo creo que todos los actores les gusta", respondió la actriz sobre si le gusta el papel de antagonista. Admite que no ha hecho tanto papeles de ese tipo. "En Estados Unidos hice una asesina en serie. En Colombia con Mentiras perfectas, también con Carolina Gómez, yo era la psicóloga y era bastante perversa. Pero en realidad no me ha tocado mucha villana. Uno dice villana, no es que sean villanas todas, sino que se le dice villana a la que es la antagonista o la que viene como con la carga de que si la protagonista es la buena, entonces esta viene con la carga de lo malo", resaltó Turbay.

La actriz es acompañada en el elenco de "La venganza de Analía 2" por Carolina Gómez, George Slebi y Marlon Moreno, quienes regresan con sus papeles de la primera temporada. Turbay, aunque comentó su aparición en la producción, ahondó más en su faceta como modelo y reina de belleza. La presentadora fue Señorita Colombia en 1991 y quedó de primera finalista en el concurso internacional Miss Universo. "En este momento de mi vida pues no", respondió Turbay a la pregunta de si volvería a ser reina de belleza, pero continuó haciendo una aclaración.

"Yo pasé tan bueno y fui tan feliz, conocí tantos rincones de Colombia y a tanta gente y sobre todo la subcultura colombiana. Cuando uno va como reina hay toda una muestra cultural en términos de gastronomía, de baile, de las artes, la música. Y uno de verdad logra adentrarse en esas subculturas de nuestro país y se vuelve muy interesante. Son un proceso de aprendizaje muy lindo y por ese lado me encantó. Además, lo que uno alcanza a hacer a nivel de labor social, recaudo de fondos, apoyar diferentes eh fundaciones y entidades, es muy trascendental. Se logra de verdad hacer algo muy importante. Por esa razón si tuviera 20 años menos lo volvería a hacer".



¿Dónde ver "La venganza de Analía 2"?

La segunda entrega de la producción televisiva será transmitida de lunes a viernes a las 9:30 p. m. en la señal de Caracol Televisión. Sin embargo, los episodios también estarán disponibles en la plataforma de streaming Ditu, propiedad de Caracol Televisión, accesible desde dispositivos Android, iOS y televisores Smart Samsung. La historia continúa justo después de la caída de Guillermo León Mejía, el principal antagonista, y marca el regreso de Analía Guerrero a la pantalla, con nuevos conflictos y amenazas que prometen mantener enganchada a la audiencia.

Analía está intentando reconstruir su vida tras haber logrado que su padre, Guillermo León Mejía, fuera condenado. Sin embargo, la aparente calma se rompe cuando Mejía logra salir de prisión gracias a una maniobra legal y regresa a la política con sed de venganza. En paralelo, se introduce al personaje de Turbay, Paulina Peña, una nueva figura en la trama con vínculos al crimen organizado y una conexión directa con Mejía.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL