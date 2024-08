Laura Barjum dice que quiere tener una relación abierta y explica sus motivos

La actriz y ex virreina universal de la belleza Laura Barjum sorprendió a sus seguidores al revelar que para su próxima relación amorosa estaría pensando en una relación abierta. Los motivos de la famosa de 29 años son contundentes.

¿Por qué Laura Barjum quiere una relación abierta?

Laura Barjum fue la primera invitada al podcast Los Enredados de Caracol Televisión y La Red, en el que habló sobre su vida amorosa. Actualmente Barjum está soltera y confesó que tiene planes para su próxima relación.

La también creadora de contenido reveló que para ella "todos los hombres son infieles, porque todos los hombres conmigo han sido infieles" y agregó que en su caso personal ella nunca ha sido infiel en una relación por respeto a la otra persona.

Teniendo esta situación en mente, Laura Barjum confesó que "si no me lo han propuesto, yo creo que mi próxima relación va a ser abierta, no me lo han propuesto, pero lo voy a proponer yo".

Cuando los periodistas cuestionaron a la ex reina de belleza por esta decisión, Barjum fue contundente al decir que "todos en la cama a todos en el suelo". Procedió a explicar que "yo de tonta he estado manteniendo mi palabra, no más, si todos los hombres van a meter cacho, pues déjame a mi también".

Laura Barjum señaló que en sus anteriores relaciones amorosas ha tenido "todas las oportunidades" para ser infiel, pero no lo ha hecho "porque pensé que teníamos un acuerdo". Para finalizar, la famosa reveló que en la actualidad está soltera y ha fortalecido su relación con amigas y familiares.

Actualmente, Laura Barjum también está trabajando en varias producciones de Caracol Televisión. La actriz estará en Klass 95, próxima a estrenar en pantalla y, además, está en grabaciones de la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

