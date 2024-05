Laura Barjum reveló el bullying que sufrió en la infancia: “Recuerdo no quererme despertar”

Laura Barjum, primera finalista de Miss Universo 2017, compartió su experiencia como víctima de bullying escolar. En una entrevista con Séptimo Día, la actriz, presentadora y creadora de contenido digital recordó cómo las burlas debido a su apariencia física la llevaron a momentos de desesperación.

La modelo vivió días difíciles durante su infancia debido al acoso escolar: “El bullying sí te puede llevar hasta el límite donde no quieres vivir más. Yo recuerdo varias mañanas donde siendo una niña no lo reconocía como tal, pero sí recuerdo no quererme despertar”, afirmó.

Laura Barjum decidió unirse a la lucha contra este fenómeno y contribuir para evitar casos que pueden llegar a ser una tragedia: “Sé que hay niños que sí toman cartas en el asunto porque son muy distintos”.

Impulsada por esta experiencia, nació la iniciativa 'Bye Bye Bullying'. “Simplemente es un espacio donde hacemos la charla y luego tenemos preguntas”, afirmó la actriz sobre esta labor social con la que recorre el país visitando instituciones educativas para mitigar las consecuencias del bullying.

Laura Barjum recibió burlas en su infancia debido al característico lunar de su rostro, altura e incluso su cabello crespo, el cual ahora se atreve a llevar al natural. La modelo también enfatizó en Séptimo Día su mensaje para los niños que hoy están siendo víctimas de acoso escolar: “Que busquen un equipo de apoyo, que siempre lo hay”.

La creadora de contenido seguirá visitando colegios y llevando un mensaje de superación y dejando claro que el bullying puede acabar con vida si no es manejado correctamente. En 2023, las cifras de acoso escolar aumentaron un 75% en comparación al año anterior.

¿Cómo actuar frente a un caso de bullying?

El fenómeno del acoso escolar involucra a los padres, niños e instituciones educativas que tienen como propósito orientar, educar y prevenir situaciones fatales. Es por ello, que si su hijo es víctima de bullying debe activar el protocolo de la institución educativa y si no reciben respuesta oportuna o consideran que minimizan el problema puede entrar en la página del Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación correspondiente y allí exponer su caso. Es posible que estas acciones eviten una posible tragedia.

