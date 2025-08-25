Feid se convierte en el primer artista latino con un color oficial certificado por Pantone

El cantante colombiano Feid, conocido como El Ferxxo, alcanzó un nuevo hito en su carrera al sumar un logro inédito en la industria musical y del diseño: Pantone Color Institute, la máxima autoridad global en materia cromática, certificó un tono de verde inspirado en él, bautizado oficialmente como Ferxxo Green.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de la primera vez que un artista latino consigue una distinción de este tipo. El color, definido como un verde eléctrico y vibrante, fue creado en colaboración entre el músico paisa y el equipo de Pantone con el objetivo de transmitir vitalidad y reflejar la energía de su comunidad de seguidores.

En la presentación oficial, la compañía destacó: “¿Cómo un color se convierte en un movimiento? Para Feid, también conocido como Ferxxo, todo gira en torno al Ferxxo Green, un tono eléctrico y audaz que irradia vitalidad y une a fans en todo el mundo”.



La tradicional tarjeta de Pantone fue rediseñada para el lanzamiento con un detalle particular: la figura de un personaje con colmillos y gorra, una de las imágenes más reconocidas dentro del universo visual del artista. Además, la firma señaló que el color tiene un vínculo estrecho con Medellín, ciudad natal de Feid: “Nacido en las montañas verdes de Medellín, Ferxxo Green es más que un color característico. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad”.

Publicidad

En redes sociales, los seguidores celebraron el anuncio con entusiasmo y comentarios cargados de humor y orgullo: “Ya quiero jugar stop para decir color ferxxo”, “Ahora sí, el verde es tuyo” y “Se hizo canon en el verde Feid”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

El Pantone Color Institute es reconocido internacionalmente por su labor de análisis y pronóstico de tendencias cromáticas que influyen en la moda, el diseño y la identidad de marca. Además de asesorar a empresas y creadores, el organismo es responsable de definir cada año el influyente “Color del Año”.



Feid celebró su cumpleaños en Japón

El lanzamiento del Ferxxo Green coincidió con otro momento importante en la vida del cantante. Feid celebró su cumpleaños número 33 en Tokio, durante su participación en el Summer Sonic 2025, uno de los festivales musicales más importantes de Asia.

Publicidad

El artista se convirtió en el primer latino en liderar un escenario propio en el Beach Stage del Zozo Marine Stadium, donde compartió presentaciones con J Balvin, Yandel y el rapero japonés Yuki Chiba. Los organizadores del evento destacaron que “tener a un artista colombiano encabezando un escenario propio es muestra de la expansión global del reguetón”.

Después del concierto, Feid festejó en una reunión privada con amigos y colegas en la que no faltaron detalles personalizados en tonos verdes, desde la decoración hasta los pitillos estampados con su imagen de niño. Videos difundidos en redes sociales mostraron parte de la celebración, donde se escucharon mensajes como “Feliz cumpleaños, Ferxxo, te lo mereces todo”.

Aunque algunos fanáticos comentaron la ausencia de su pareja, Karol G, y de familiares cercanos, la razón fue que la fiesta se realizó un día antes de la fecha exacta del cumpleaños. Se prevé que el cantante comparta un festejo adicional en Medellín junto a su círculo íntimo.

Además de los festejos, Feid aprovechó la ocasión para estrenar en exclusiva su sencillo 'Se lo juro, mor', una balada de desamor que, según el propio artista, muestra una faceta más íntima de su música. El tema fue lanzado inicialmente en radio y llegó a plataformas digitales el 20 de agosto.

Publicidad

Con pasos firmes en escenarios internacionales como el Hard Summer Music Festival en Los Ángeles junto a Snoop Dogg y ahora con la conquista de públicos asiáticos, Feid refuerza su lugar como uno de los referentes globales del reguetón.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL