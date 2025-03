Los errores ortográficos en la placa del famoso "bordillo de Shakira" que no pasaron desapercibidos

Elpaso de Shakira por Barranquilla durante su gira mundial 'Las Mujeres Ya no Lloran' dejó cautivados a todos los barranquilleros. Durante su estadía en la capital del Atlántico, la artista no solo puso a bailar y cantar a más de uno, sino que también disfrutó junto a sus hijos, Milan y Sasha, de La Guacherna, luciendo un icónico disfraz de Palo e’ muerte.

Momentos que se hicieron virales durante semanas gracias a la fotografía de la cantante descansando en un muro, disfrazada, sin que nadie supiera que estaba ahí. Ahora, el popular "bordillo de Shakira" se ha convertido en un atractivo turístico a donde montones de personas asisten para tomarse una foto al estilo de la artista. El espacio ya cuenta con su propia placa.

Ubicado en la calle 63 No. 45-64, en el barrio Boston, este lugar ha sido reconocido por Google Maps como el "Bordillo de Shakira". La comunidad, orgullosa del inesperado símbolo, rebautizó la zona como "la cuadra de Shakira", para atraer a los turistas que llegan al lugar especialmente en las festividades del carnaval de Barranquilla.

Captura de pantalla

Sin embargo, la placa que instalaron recientemente para conmemorar el lugar donde estuvo sentada la barranquillera, en la puntualmente se lee: "Shakira Mebarak, icono importante de Colombia a nivel mundial, que (quien) disfruto (disfrutó) el día (día) de la guacherna (Guacherna) (22 de febrero de 2025). Aquí en el bordillo donde se sento (sentó) para sentirse más Barranquillera (barranquillera) y demostrarle a él (al) mundo con su humildad y su amor por el carnaval de Barranquilla “Quien lo vive es quien lo goza”, por eso lo hemos denominado el bordillo de shakira (Shakira)”

Placa del "bordillo de Shakira" Redes sociales

Las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones, entre burlas y críticas, por los errores ortográficos en la placa del ahora emblemático sitio de Barranquilla. Los internautas no perdonaron las faltas y comentaron en X (antes Twitter): "Vergüenza y tildes son dos cosas que no abundan en el sector" y "Lástima la redacción y los errores gramaticales al no saber usar tildes, puntos y comas. Hasta con IA pudieron revisar el texto antes de imprimirlo".

Así se leería el texto de la placa con algunas correcciones



"Shakira Mebarak, icono importante de Colombia a nivel mundial, disfrutó el día de la Guacherna (22 de febrero de 2025). Aquí, en el bordillo, se sentó para sentirse más barranquillera y demostrarle al mundo, con su humildad y amor por el Carnaval de Barranquilla, que 'quien lo vive es quien lo goza'. Por eso, lo hemos denominado el 'bordillo de Shakira'".

