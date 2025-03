Instalan una placa conmemorativa en el "bordillo de Shakira", en Barranquilla: esto dice

En Barranquilla se respira más que nunca el júbilo por Shakira . Una placa conmemorativa fue instalada en el popular bordillo donde la cantante colombiana, oriunda de la capital del Atlántico, se sentó a tomarse a una foto durante la Guacherna del Carnaval de Barranquilla, celebrada el pasado sábado 22 de febrero.

Se trata de una placa que instaló la dueña de la casa a la que pertenece el bordillo. La placa marca el lugar exacto donde la cantante barranquillera se sentó, tomó un descanso y se fotografió para, posteriormente, publicar la imagen en sus redes sociales.

Desde esa publicación, son decenas los seguidores de Shakira que han acudido a ese lugar para tomarse una foto en el mismo lugar, donde ya se ve un letrero que reza: "Bordillo de Shakira". El furor es tal, que incluso el lugar aparece reseñado en Google Maps como un punto turístico de Barranquilla.

Ubicado en la Calle 63 No. 45-64, en el barrio residencial de Boston en Barranquilla, este bordillo se ha convertido en un punto emblemático para los fans de la artista. Ante la popularidad que cobró el sitio, la barranquillera reaccionó con humor en su cuenta de X (antes Twitter): "¡Ay Dios! ¡No saben cómo me gustó ese bordillo!".

La comunidad bautizó la zona como "la cuadra de Shakira", en medio de letreros que señalan el bordillo donde se sentó la artista colombiana, en especial por estos días, cuando la capital del Atlántico goza con el Carnaval de Barranquilla, la fiesta más importante de Colombia.

Ahora, en la casa se instaló la placa conmemorativa, en la que se lee este mensaje:

"Shakira Mebarak, icono importante de Colombia a nivel mundial. Que disfrutó el día de la guacherna (22 de febrero de 2025). Aquí en el bordillo donde se sentó para sentirse más barranquillera y demostrarle al mundo con su humildad y su amor por el carnaval de Barranquilla "Quien lo vive es quien lo goza", por eso hemos denominado el bordillo de Shakira".

Ganancias de los conciertos de Shakira

Los cuatro conciertos que Shakira dio en su natal Colombia en las últimas dos semanas tuvieron un impacto económico de 206.000 millones de pesos, informaron este viernes los organizadores de los espectáculos.

A los cuatro conciertos, dos en el estadio Metropolitano de Barranquilla y dos en El Campín de Bogotá, asistieron más de 170.000 personas, fueron creados 18.500 empleos directos e indirectos y ambas ciudades tuvieron una ocupación hotelera del 95 % durante esos días, según un comunicado de Páramo Presenta y del equipo de la artista.

"Además, el gasto en sectores clave como alimentos, hotelería y efecto multiplicador en Bogotá suma 73.000 millones de pesos, evidenciando el impulso brindado a la economía local", agregó la información.

Shakira se despidió este viernes del país tras vivir "unas noches inolvidables" y prometió que irá pronto a Medellín, donde tuvo que cancelar su presentación del lunes pasado por problemas logísticos, para darle a esa ciudad "el show más especial" de su vida.

"Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo de sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables", expresó 'La Loba' en su canal de WhatsApp.

Luego sus presentaciones de este miércoles y jueves en Bogotá, Shakira viaja a Chile y luego visitará Argentina, México, República Dominicana, Estados Unidos y Perú, a donde regresará con dos fechas en noviembre tras haber tenido que cancelar un concierto por enfermedad este mes, como lo hará a Medellín en una fecha por confirmar.

