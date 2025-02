Shakira se despide de Colombia y le envía mensaje a Medellín: "Estaré muy pronto con ustedes"

Shakira terminó su paso por Colombia con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, aunque queda debiendo una fecha en Medellín. La artista barranquillera, tras dos conciertos en Barranquilla y dos en Bogotá, envió un mensaje a través de su canal de WhatsApp para despedirse de su fanaticada en el país y para hacerle una promesa a quienes se quedaron esperándola en Medellín.

Al llegar a su hotel en Bogotá, en la madrugada de este 28 de febrero y horas después de estar ante 80 mil personas en El Campín, Shakira se aseguró de decirle a sus seguidores colombianos lo mucho que le emociona verlos en sus conciertos.

"Bueno, hoy ha sido la última noche en Bogotá y estoy aquí en mi habitación, estoy muy emocionada por todos los mensajes de cariño, porque recuerdo las caras de tantos de ustedes hoy, porque los vi felices, los vi sonreír, los vi emocionados, los vi llorar, los vi cantar, los vi saltar, los vi bailar", detalló.

Shakira agregó que ver las caras de los asistentes a sus conciertos, llenos de emoción por tener la oportunidad de verla en vivo, le reafirma que el esfuerzo de los últimos meses vale la pena. "Es entonces cuando siento que todo vale la pena, que cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando más allá de mis fuerzas físicas y mentales para lograr el mejor show que podía ofrecerles, todo vale la pena porque se lo merecen".

BRUTAL, la honestidad con la que Shakira nos habla en esta nota de voz.

Su publico la esta sanado y ella lo agradece, es demasiado hermoso sentir que eres parte de esto!!!pic.twitter.com/gTxvFBfRaO — Drew (@ShakiraVanguard) February 28, 2025

Detalló que, a través de sus conciertos "quiero que sientan ese amor que yo siento de ustedes, quiero que se sientan amados, que son el mejor público del planeta y que merecen todo, se merecen todo porque es que se lo merecen, gracias por hacerme tan feliz".

"Me voy absolutamente plena, con muchas ganas ya de volver. Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo en sus ojos, estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables, gracias Barranquilla y gracias Bogotá", aseguró.

¿Qué dijo Shakira sobre Medellín?

A pesar del éxito de los cuatro conciertos de Shakira en Colombia, la barranquillera quedó en deuda con su público en Medellín, donde se canceló el show programado para el 24 de febrero. La cantante no omitió esto en su mensaje de despedida y le hizo una promesa a los paisas.

"Te debo el show más especial de mi vida Medellín, estaré muy pronto con ustedes, los quiero mucho", concluyó.