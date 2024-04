Los Jonas Brothers no defraudaron a sus fanáticos en concierto: “Perfectos”

Después de 14 años, los Jonas Brothers volvieron a Colombia y enloquecieron a por lo menos 14 mil fanáticos que asistieron al Movistar Arena de Bogotá para disfrutar de sus nuevos temas y los clásicos que los hicieron saltar a la fama.



Nostalgia y un viaje en el tiempo trasladaron a los seguidores del grupo de hermanos veinte años en Bogotá y volvieron a ser los adolescentes fanáticos que un día vibraron al son de los temas de la banda.

El Movistar Arena de Bogotá fue este viernes el anfitrión del único concierto que la banda americana Jonas Brothers dio en Colombia, 14 años después de su más reciente visita.

"Gracias por volver con nosotros", decía un cartel escrito con los colores de la bandera colombiana, mientras que la gente, a gritos, dio la bienvenida a los tres hermanos, quienes dedicados a su público devolvieron la magia de los programas y películas de la pasada década de Disney Channel a sus fanáticos.

Brillaron los solitarios

La gira, Five Albums. One Night, es una de las más grandes que ha emprendido la agrupación musical, que comprende 90 actuaciones en 20 países. Durante las casi tres horas de concierto repasaron toda su discografía, incluyendo canciones que publicaron en solitario dos de los hermanos cuando la banda se separó.

Jonas Brothers anunció su separación en 2013, rompiendo el corazón de todas sus fanáticas, aunque Joe y Nick siguieron su carrera como solistas e incluso Joe formó otra banda llamada DNCE.

En el concierto de este viernes, los temas en solitario que sacaron en esos seis años de separación brillaron. Ese fue el caso de Jealous, canción de Nick en 2014, o Cake by the Ocean, de DNCE en 2015.

La banda familiar que marcó a toda una generación con su música pop de desamor regresó con fuerza en 2019 y desde ese momento siguió cosechando éxitos.

El público que asistió a la única cita en Colombia estuvo repleto de veinteañeras y jóvenes con hijos que crecieron a la par que los hermanos, que empezaron en el mundo de la música siendo menores de edad y maduraron con su público a través de sus canciones.

Viaje en el tiempo

"¿Quién está listo para volver a 2007 ahora mismo?" dijo Nick, el menor, en medio del concierto, quien se mostró "muy agradecido" con el recibimiento de las colombianas.

Los Jonas Brothers abrieron el concierto con sus temas más actuales, como Celebrate! o What a Man Gotta Do, y tras este último los hermanos pusieron un nostálgico video de sus inicios y se valieron de la música como máquina del tiempo para trasladar a los asistentes a 2006 con temas del disco que lleva su nombre.

Luego deleitaron a la audiencia con sus grandes éxitos como S.O.S o When You Look Me in the Eyes, temas que marcaron la infancia de muchas de las fanáticas que desempolvaron del armario sus camisetas de esa época.

"Lo primero que hice cuando me enteré de que volvían los Jonas Brothers fue buscar la camiseta que usé en 2010 y comprobar si todavía me entraba", dijo a EFE Laura González, una de las asistentes que llevaba una camiseta verde de la competición 'Disney Channel Games' en la que participaron los tres hermanos en 2006.

Los Jonas Brothers se popularizaron y motivaron la creación de un fuerte fandom por todo el mundo cuando coprotagonizaron las dos películas de Disney Channel Camp Rock junto a la cantante Demi Lovato.

Al tratarse de un repaso de toda su discografía, no faltaron algunas de las canciones que los colocaron en el panorama internacional gracias a la película y su secuela como Gotta Find You, Introducing Me y Play My Music.

Tras su paso por Brasil y Colombia, los Jonas Brothers llevarán su espectáculo a Perú, Chile, Argentina y México.



Antes y después del concierto

Los Jonas Brothers sorprendieron a los fanáticos que estaban a las afueras del hotel con un gesto que hizo aumentar la admiración por ellos.

La lluvia y el frío eran copiosos en Bogotá y, de repente, del hospedaje salió un grupo de personas informándoles que les iban a brindar “una bebida caliente” que los hermanos pidieron ofrecer para hacer más llevaderas las bajas temperaturas de la Bogotá, algo que emocionó a los espectadores.

SE ESTÁ CAYENDO EL CIELO EN BOGOTÁ Y LOS JONAS PIDIERON AL HOTEL QUE POR FAVOR LES DIERAN UNA BEBIDA CALIENTE DE PARTE DE ELLOS A TODAS LAS FANS QUE ESTÁN AFUERA DEL HOTEL 😭😭😭😭 SON HERMOSOS. 💗 #jonasbrothers #bogotá pic.twitter.com/OJRqmUwjbP — 𝑵𝒂𝒕 𝑪𝒂𝒓𝒅𝒐𝒏𝒂 🔺 (@naatcardona) April 19, 2024

Los Jonas Brothers también bajaron un momento para saludar a sus fanáticos, lo que hizo que sus seguidores enloquecieran.

Tras el concierto, Nick salió por un breve momento para despedirse de un público que no defraudó a la banda de hermanos.

Los Jonas Brothers llegando al hotel después del concierto 🥹 Un sueñooo cumplido #JonasBrothers #jonasbrotherscolombia pic.twitter.com/AMFKLHJIFq — Laura Garzón (@lauraa_garzon) April 20, 2024