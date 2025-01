Los retos de Laura Acuña como nueva presentadora de Yo Me Llamo: "No es fácil"

Laura Acuña es la nueva presentadora de Yo Me Llamo , el concurso de imitación de Caracol Televisión y uno de los programas favoritos de millones de colombianos. La bumanguesa llega por primera vez a este formato como una de sus anfitrionas.

Esta es la primera vez, a lo largo de 10 temporadas, que el programa de imitación cuenta con dos presentadoras. Anteriormente esta dupla siempre estuvo conformada por un hombre y una mujer, o solo uno de ellos. Ahora Laura Acuña y Melina Ramírez serán las encargadas de presentar y acompañar a los participantes en este programa.

Laura Acuña: el nuevo talento de Yo Me Llamo

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Laura Acuña reveló sus emociones al llegar por primera vez a esta producción, señalando que aunque tiene una gran experiencia como presentadora, nunca había trabajando en un formato como este.

"Muy feliz, es una oportunidad inmensa que me brinda la vida, Dios y Caracol. La verdad es que me disfruto mucho hacer este tipo de formatos porque me gusta mucho la música, pero es la primera vez que estoy en Yo Me Llamo y ha sido una experiencia sensacional porque es muy distinto, ese toque de humor que tiene lo hace muy diferente", señaló.

La bumanguesa que también ha pasado por La Voz Kids, La Voz Senior y La vuelta al mundo en 80 risas agregó que resalta en cada capítulo "la valentía de las personas que se presentan a Yo Me Llamo porque no es fácil imitar, es de las cosas más complicadas que hay, pero imitar cantando es peor. Aquí se busca al doble perfecto, entonces se necesita mucha confianza en uno mismo, disciplina porque llegan muy parecidos, pero no perfectos, y aquí les toca empezar a estudiar y pulirse, es muy exigente".

Sobre la parte más difícil de ejercer como presentadora en este formato es ver cuando los jurados tienen que rechazar a alguien con mucho talento. "Lo que más duro le da a uno es que las personas llegan ahí con ilusiones, con sueños, esperanzas puestas en ese escenario y cuando es evidente que no, no hay nada que hacer, pero cuando hay gente muy talentosa, pero no es el doble perfecto, son muy buenos músicos, grandes cantantes, pero no se parecen, entonces uno sufre y dice 'no, este no era el programa'".

Finalmente, Laura Acuña resaltó que ha disfrutado el trabajo de la mano de Rey Ruiz, quien también es un nuevo integrante en el programa. Resaltó que los otros jurados, Amparo Grisales y César Escola, por sus años de experiencia suelen ser más exigentes, mientras el cantautor cubano está más a entender a los participantes.

