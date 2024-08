Maluma fue víctima de ladrones en Medellín: "Me tocó empezar de cero"

Maluma apareció en sus historias de Instagram después de pasar un fin de semana en su natal Medellín junto a su familia y sus amigos. A pesar de los buenos momentos que vivió en su ciudad, el cantante contó a sus seguidores que les tenía que hablar de una mala experiencia que tuvo.

>> Le puede interesar: Maluma abrió su restaurante en Medellín: "Los sueños sí se cumplen"

¿Qué le robaron a Maluma en Medellín?

El fin de semana, en el marco de la Feria de las Flores en Medellín, Maluma acudió a su criadero de caballos Dos Aguas y celebró con sus colaboradores que una de sus potrancas ganó un importante reconocimiento. En medio de la alegría que esta otra pasión del cantante le dio, un ladrón le sacó el celular del bolsillo.

"A la salida, pum, me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular", contó el cantante. El artista de 30 años señaló que la situación lo hizo enojar bastante y "yo iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí, dije: 'Lo que fue, fue'".

Publicidad

Más calmado, Maluma explicó que lo que le preocupa ahora no es la pérdida de su celular, sino que no ha podido recuperar sus cuentas. Según el artista, con su equipo están intentando recuperar las diferentes contraseñas para recuperar su correo, archivos y WhatsApp. "Me tocó empezar de cero, estoy sin celular", sostuvo.

El cantante Maluma (@maluma) compartió en sus redes sociales que le robaron el celular y no ha podido recuperar su WhatsApp, por ahora solo tiene redes sociales en otro celular. pic.twitter.com/9b6nQQZwty — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 14, 2024

Mensaje de Maluma a los ladrones

Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, también expresó que "si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas. No se pueden dedicar a robar, ¿pa' qué? Qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos".

Publicidad

Finalmente, agregó entre risas que "ese celular lo tengo bloqueado y no les va a servir para nada".

>> Le recomendamos: Maluma y sus lujosas adquisiciones de una exclusiva marca de joyería: ¿están a la venta?