Mamá de 'Los Chicaneros', conmovida, dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer: "Hay miedo"

Pocas familias son tan conocidas por la audiencia colombiana como la de Los Chicaneros, aquel grupo de cuatro integrantes compuesto por Nelson Botero (padre), Cristina Bravo (madre), Nicolás Botero (hijo) y Antonia Botero (hija) que se ha dado a conocer en redes sociales por sus divertidos videos en los que narran sus vivencias desde Estados Unidos, país en el que residen desde hace varios años.

La familia es oriunda de Cali, pero se hizo famosa narrando sus experiencias y anécdotas divertidas desde que reside en Orlando (Florida). Su cuenta de Instagram, por ejemplo, actualmente posee más de 6,9 millones de seguidores, y las reacciones e interacciones en sus videos y contenidos suele superar la cifra de los 100.000.

Pero aunque el humor y las carcajadas suelen ser los principales contenidos de esta familia, recientemente Cristina, madre e integrante de esta familia, dio a conocer una triste noticia que conmovió a más de un seguidor, pues habló sobre la reciente enfermedad que le descubrieron.

En un corto video, Cristina Bravo les contó a sus seguidores que le habían diagnosticado cáncer en etapa 1. El video publicado está cargado de sentimiento, pues la mujer manifestaba el temor que le había producido este triste descubrimiento y la incertidumbre sobre el futuro. “Hay miedo… no miedo de los médicos, porque el servicio médico con nosotros ha sido excelente, miedo de la vida, la incertidumbre", relató la madre de familia, y también dijo que "gracias a todo pudimos encontrar este este cáncer en en una etapa inicial. Pero te sientes en una incertidumbre. Es como esas cosas que uno piensa que no como que uno uno muchas veces ve y nunca piensa que va a llegarle y lo o lo va a tocar a uno tan de cerca".

Pero pese al temor que pudo provocar el anuncio, la mujer también dio un parte de tranquilidad y fortaleza, pues dio a conocer que ya había sido sometida a un procedimiento quirúrgico. Por ahora, explicó a sus seguidores, solo queda someterse a exámenes y chequeos de monitoreo para evitar que el cáncer volviese a su cuerpo.

"Quería prepararme para poder explicarles a ustedes lo que está pasando conmigo: me diagnosticaron cáncer en etapa 1, etapa inicial, y me hicieron una cirugía y me sacaron el cáncer que tenía. Pero ahora me van a hacer un tratamiento para prevención", explicó Cristina en un video junto a su familia.



¿Por qué los Chicaneros habían dejado de publicar videos recientemente?

Adicionalmente, la mujer también relató que ha vivido un año complejo en temas emocionales, razón por la que, explica, ha estado levemente alejada y distante. "Tal vez, diariamente entro en un altibajo emocional en donde hay días en que digo sí, voy a estar bien, lo logramos, pero hay momentos donde me quiebro. (...) En la medida en que yo avance en mi tratamiento les voy a ir mostrando cositas. (…) Todo va a ir bien.", dijo Bravo.

Nicolás Botero, uno de los hijos de la familia, explicó que el descubrimiento de esta enfermedad en su madre fue una de las causas por las cuales la familia había dejado de publicar contenido con la regularidad a la que estaban acostumbrados sus seguidores. "Si nos han visto más alejados o más reservados es porque, de alguna manera, uno no sabe que hacer", agregó. Sin embargo, todos agradecieron el acompañamiento y los buenos mensajes de sus seguidores.



¿Deberán regresar a Colombia?

El hombre también habló sobre el futuro del tratamiento al que está siendo sometido su madre y expuso la posibilidad de que la familia pueda regresar a Colombia. Lo anterior se debe, en palabras del joven, a que todavía se desconoce si el procedimiento médico de Cristina Bravo sea cubierto por el seguro en el país norteamericano o si, por el contrario, sea necesario que los parientes regresen a su tierra natal para poder culminar el proceso sin que esto se convierta en un gasto millonario.

"Hay una un poco de incertidumbre también en respecto al al tratamiento, porque nosotros no sabemos cuánto cuesta, nosotros no sabemos si el seguro lo cubre, si lo vamos a poder hacer en Estados Unidos, si nos toca ir a Colombia a hacerlo en Colombia. O sea, hay muchas cosas que en nuestra vida en este momento están como a la a la a la decisión de de no sé de qué va a pasar", añadió la familia.