Lorna Cepeda se dio cuenta que sufría cáncer de piel por un lunar y dice que se curó de 'milagro'

La actriz Lorna Cepeda, recordada por su paso por producciones como 'Casados con hijos' o 'Los Briceño', reveló en una reciente entrevista que en medio de su éxito profesional enfrentó un grave diagnóstico con cáncer hace varios años. Afortunadamente, la famosa logró recuperarse, según contó, luego de vivir una experiencia sobrenatural que no puede explicar.

El cáncer es una de las enfermedades que más angustia y temen las familias en la actualidad. En el caso de la famosa cartagenera, tuvo que enfrentarse a un cáncer de piel, el cual detectó a tiempo por una casualidad. Cuando consultó con sus médicos, la sugirieron una cirugía para retirar el melanoma, pero sucedió algo 'milagroso' que la curó por completo.



¿Cómo se enteró Lorna Cepeda que tenía cáncer?

En diálogo con La Red, Lorna Cepeda reveló que todo sucedió cuando le informaron que tenía un lunar extraño en la espalda. Evidentemente, ella no lo había notado, pero alguien que trabajó con ella le avisó. "Nunca lo sentí. Un chico de micrófono, un compañero de sonido, me dijo un día: 'Oye, algo te está sangrando en la espalda'", recordó.

La actriz relató que esa primer alerta llegó en junio de 2023, en medio de unas grabaciones en Cartagena, pero ella no le dio mucha importancia. "Me habrá picado un mosquito", le dijo. Cinco meses más tarde, en su casa, la niñera de sus hijos también notó que algo le estaba sangrando en la espalda. "Me tomó una foto y era una cosa asquerosa. Era un lunar que estaba hacia afuera y sangraba".

A pesar de esto, Cepeda siguió pensando que no se trataba de algo grave, pensó que tal vez era una "verruga". Afortunadamente, decidió consultar con un dermatólogo, quien inmediatamente le llamó la atención por no haber consultado antes. La noticia fue aterradora para ella: cáncer de piel.



Lorna Cepeda se curó del cáncer de una manera inexplicable

En medio de su dolor, la cartagenera se acercó a un pequeño altar que tiene en su casa de la virgen de La Milagrosa. "Dije: 'Señor, te entrego esto, toma la decisión que quieras tomar, pero si me dejas acá, déjame sana. Si me dices que me tengo que ir, toma la decisión por mí y yo sé que mis hijos van a estar bien'".

Lorna Cepeda ya estaba en conversaciones con el oncólogo sobre el tratamiento que debía seguir para evitar que el cáncer avanzara y entonces algo inesperado ocurrió. La actriz asegura que sintió una mano caliente en su espalda, pero no había nadie con ella. "Me quedé quieta y sentía los dedos y la palma de la mano, algo muy caliente. Pensé: 'Me están curando'".

Después de esto la mujer fue sometida a una cirugía para extirpar el extraño lunar que tenía en la espalda, la buena noticia fue que, aunque el tamaño y el sangrado del lunar parecían indicar que la situación era grave, no fue así. "No tenía metástasis, no tenía nada. Desapareció completamente", recordó.

Aunque por fortuna Lorna Cepeda venció al cáncer, lo cierto es que su salud no es perfecta. La mujer de 54 años padece de diverticulitis, una inflamación o infección de los divertículos, que son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino grueso. La actriz manifiesta que ha sufrido tres crisis por esta situación, que se manifiesta en intensos e insoportables dolores de estómago, hinchazón y problemas para ir al baño.

La última crisis la tuvo a finales de 2024, la cual la llevó a hacer un importante cambio en su estilo de vida. "Empecé a cambiar. No puedo comer nada de semillas, me toca quitarle las semillas a todo, nada de nueces, maní. No puedo comer tanta carne y eso me debilita el hierro, entonces tomo un suplemento". A pesar de que para ella ha sido difícil dejar de comer algunas cosas, hoy está consciente de que lo hace para mantenerse sana y seguir sorprendiendo a los colombianos en nuevas producciones.

