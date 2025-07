Investigan extraña muerte de comunicadora social en Bogotá: cayó desde noveno piso de un edificio

En Bogotá se adelanta una investigación para establecer qué pasó durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en un edificio de apartamentos en el barrio Salitre, donde Laura Camila Blanco, una comunicadora social de 26 años de edad, murió en extrañas circunstancias luego de caer desde un noveno piso. Ella vivía allí desde hace dos meses y este fin de semana se reunió con compañeros de trabajo y su pareja sentimental, un joven de 27 años. Sin embargo, lo que en principio se concibió como un momento de esparcimiento terminó en tragedia y las autoridades ahora buscan establecer si se trató de un caso de feminicidio o si, por el contrario, fue un suicidio.

La historia la dio a conocer este lunes El Ojo de la noche de Noticias Caracol, que habló con la familia de Laura Camila. Ellos alertan supuestos comportamientos violentos de parte del novio de la joven, con quien sostenía una relación sentimental desde hace dos años. Los hechos son materia de investigación. Según la información preliminar obtenida por el CTI de la Fiscalía a través de entrevistas a las personas presentes, durante la noche, mientras la joven departía con sus invitados, discutió con su novio y en un momento ambos se encerraron en una de las habitaciones. Más tarde, en medio de gritos y al parecer agresiones físicas y verbales, el hombre abrió la puerta de la habitación pasadas las 5 a.m. y les contó a quienes estaban en la sala reunidos que Laura Camila se había lanzado por la ventana. La joven fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

"No sé, no sé. Muchas cosas que pudieron haber pasado, pero yo estoy segura de que ella fue arrojada por la situación, por cómo está la habitación, porque ella no hubiera hecho eso", le dijo a Noticias Caracol Cecilia Osorio, mamá de Laura Camila, quien afirmó también: "Él (el novio) me la venía matando hace mucho tiempo. Fue apagándola y apagándola". Cecilia denunció ante las cámaras de este noticiero que el hombre era posesivo, celoso y que discutía constantemente con su hija. "Habían tenido muchas dificultades por la forma de ser de él. Era muy celoso, muy dominante, muy egocéntrico y yo la acompañé siempre en todas sus situaciones, pero nunca me imaginé que fuera a terminar así. No pensamos que la situación fuera a terminar así".

"Ella cayó al vacío. Murió esta mañana (del domingo) en el hospital. La llevaron al hospital y los compañeros no dicen nada, pero ella fue arrojada al vacío. Ella fue arrojada. Vivía en un noveno piso y obviamente no tuvo oportunidad de sobrevivir", denunció la mamá de Laura Camila, quien señaló que las discusiones con su novio "eran peleas fuertes" y que su hija sufrió "agresión verbal" y "física también". "No lo denunció (al hombre). No lo denunciamos. Desafortunadamente no hicimos la denuncia y ella confiaba en que podía solucionar las cosas, pero no", agregó Cecilia Osorio, profundamente afectada por los hechos.

El novio de Laura Camila fue detenido y rindió indagatoria como testigo principal del hecho, pero horas después quedó en libertad. La Fiscalía adelanta la inspección técnica al lugar de los hechos y lidera la investigación para establecer si se trató de un caso de suicidio o si hubo responsabilidad por parte del compañero sentimental u otras personas presentes. Entretanto, la familia de la joven exige justicia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL