Una pérdida gestacional es una situación que golpea fuertemente a cualquier familia, es por ello que los seguidores de Los Chicaneros se conmovieron cuando el año pasado Antonia Botero , la menor de la familia, anunció que su primer bebé había fallecido.

Emocionados, ella y su hoy prometido habían compartido en sus redes, donde tienen millones de seguidores, que esperaban a su primogénito, un pequeño al que llamarían Thiago. En julio de 2024, la pareja de creadores de contenido hizo público que el embarazo tuvo un fatídico desenlace.

(Lea también: Antonia Botero, de Los Chicaneros, mostró cómo está lidiando con su pérdida: "A mi ritmo" )

"Gracias por llegar a nuestras vidas a darnos ese toque en el alma que tanto necesitábamos, gracias por llegar a hacernos sentir cosas únicas, llenarnos de ilusión y amor genuino. Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros, nuestro primer hijo Thiago Mesa Botero. Dios nos recompensará. Te llevamos en nuestro corazón. Mamá y Papá te van a amar toda la vida", escribieron en ese momento en sus redes.

Publicidad

Como parte del duelo, los jóvenes se tatuaron el nombre del que sería su primer hijo en el brazo. A este homenaje también se unieron los padres de la influenciadora y su hermano.

Parece que la recompensa llegó más rápido de lo esperado, pues en febrero de 2025 los futuros esposos publicaron un video donde mostraban que Antonia Botero tiene unos 6 meses de embarazo. "Nuestro sueño hecho realidad", expresaron emocionados, mostrando el avanzado estado de la joven.

Publicidad

Las congratulaciones no se hicieron esperar y aunque algunos ya sospechaban, aplaudieron a la pareja por vivir esta experiencia en privado el mayor tiempo posible. Tras el anuncio, Antonia contó por sus historias que decidieron esperar que todo estuviera bien con el bebé, pero su condición física ya no le permitía esconderse.

Antonia Botero habla de la pérdida de su bebé

Poco antes de su anunciar su nuevo embarazo, Antonia y Chavi habían compartido un sentimental video donde recordaban a Thiago, el bebé que perdieron en 2024. En este expresan que, por estas fechas, estaría programado su nacimiento, por lo cual lo tenían más presente que nunca.

"Aunque no estés con nosotros físicamente, no ha existido un día en el que no te pensemos, en el que no imaginemos nuestra vida contigo. Te recordamos por la alegría y las ilusiones que trajiste a nuestras vidas, sigue jugando en el cielo, te amamos siempre", comentaron.

Sus seguidores esperan ansiosos conocer los detalles de su nuevo bebé, el cual comienzan a rumorar en redes, podría ser una niña.

Publicidad

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co

(Lea también: Cristina Bravo, miembro de Los Chicaneros, fue diagnosticada con una dolorosa enfermedad )