Mario Mendoza presenta Los vagabundos de Dios en la FILBo: "Soy un religioso sin fe"

Los vagabundos de Dios es el título de la nueva obra literaria presentada por Mario Mendoza en la Feria del Libro de Bogotá 2024. En diálogo con Noticias Caracol, el escritor reveló detalles del significado y trabajo que hay detrás de estas páginas.



Con este libro, después de varios años, Mario Mendoza regresa a la novela, un camino que no fue fácil para el autor. "Para mí fue muy difícil porque yo tenía 10 años con el mismo personaje que era Frank Molina en una tetralogía policiaca, no fue fácil. Hice una parada, me dediqué a cómics, novela gráfica y tomé un poco de aire".

El autor colombiano reveló que el tema de este libro nació en medio de la pandemia del COVID-19, en la que la humanidad se enfrentó no solo al virus, sino a la muerte y las emociones en medio del confinamiento. En su texto, decidió enfocarse en lo que las personas perdieron.

"La hipótesis de esta novela es que durante la pandemia nos enloquecimos, perdimos el principio de realidad, algo ha sucedido muy grave, fue una oportunidad para poder frenar, para poder reflexionar y no lo hicimos. Continuamos en un ritmo desmesurado, frenético, y las consecuencias saltan a la vista. El mundo está mucho peor después de pandemia que antes de pandemia", recalcó Mario Mendoza.

A lo largo de la historia, el autor hace énfasis en la condición humana y el posible debacle que viene para el ser humano. "Es un personaje que se hunde él, a nivel individual, en una historia terrible, pero se da cuenta de que a nivel global está pasando lo mismo. La sociedad y la civilización se están hundiendo de mala manera, van cayendo juntos en el abismo".



Aunque es ficción, Mario Mendoza señaló que en el libro los lectores encontrarán mucha realidad, especialmente en el caso de los colombianos, quienes podrán relacionar momentos como el más reciente paro nacional, crisis políticas, entre otras.



"Yo espero que la novela sea terapéutica, que lo mismo que le pasa al personaje, que de alguna manera se va sanando, que lo mismo le pase al lector. Me esforcé mucho en el último capítulo, en el ascenso vertiginoso de los infiernos", aseguró el escritor, que también detalló que en este libro abordó una de sus grandes preguntas de su vida sobre la espiritualidad y las religiones.

En su caso personal, Mario Mendoza explicó que es "un religioso sin fe, un religioso sin Dios, un religioso ateo. Pero yo creo que la religión siempre ha sido una de mis grandes preguntas y algo que me atrae poderosamente. Donde me he sentido más cerca es del budismo zen, donde no tener un dios es perfectamente posible".

Además, el autor dio detalles de la visión que tiene de lo que sucede actualmente en el mundo. "Yo creo que es una sociedad que se viene desmoronando, estamos perdiendo cualquier principio de realidad que teníamos y uno lo ve en la política, uno lo ve en los líderes que estamos eligiendo, uno ve cómo son seres infantilizados por las redes sociales, tenemos seres anodinos, banales, narcisistas patológicos, todo el mundo global se está empezando a mover con este tipo de individuos al poder, una cosa muy peligrosa".