Manolo Bellon habló en la FILBo de su reciente libro: "Que cada lector decida lo que quiere creer"

La Feria del Libro de Bogotá 2024 sigue su curso y Manolo Bellon presenta su más reciente obra: Conspiraciones, Mitos y Leyendas en la Historia de la Música.



Bellon es reconocido como el disc-jockey de todos los tiempos y una de las personas más influyentes de la radio en Colombia. Periodista de cultura de música y medios impresos ha escrito cuatro libros. Además, ha sido la única persona no artista que se ha ganado un Disco de Oro por hablar y difundir la historia de los Beatles, sobre todo del álbum One.

En diálogo con Pilar Schmitt, de Noticias Caracol, Bellon contó secretos de su más reciente libro.

¿En qué momento Manolo Bellón escribe este libro?

“A lo largo de los años. Desde mucho antes de que existieran redes he recibido llamadas y comunicaciones de cualquier tipo diciendo: ‘Oiga, es cierto que…’ Y entonces viene la pregunta. Que si Paul McCartney está vivo, Que si Elvis Presley sí murió. En fin… que si el club de los 27, como lo llaman, tiene alguna razón de ser. Entonces, finalmente, como hace cuatro años decidí recopilar todo eso y contar, investigar y recoger información sobre todas estas conspiraciones, mitos y leyendas en la música”.

Empecemos con Paul McCartney: ¿Es verdad que se murió en la década de 1970 y que hay alguien que lo está supliendo?

“A ver, el cuento es que él supuestamente se murió en 1966, después de salir de una grabación, y que él se fue porque se agarró con ellos y agarró su carro y se chocó. El único problema con esa historia es que la persona que la escribió dijo que se la había inventado, pero como que nadie le cree”.

Publicidad

¿Es verdad que los Beatles estuvieron en Colombia?

“Fíjate que, según un artículo que apareció publicado en un diario capital, decía que, en efecto, los Beatles, el gran grupo inglés, iban a venir a Colombia a un concierto benéfico. El grupo liderado por su carismático baterista, el líder del grupo, Ringo Starr. Y nunca vinieron. No sé de dónde salió la noticia, pero tengo el artículo del periódico.

Hablemos de Madonna y la Isla bonita. ¿Dicen que realmente es la isla de San Andrés y Providencia?

“Pues, imagínate que en esas épocas, cuando los promotores de las disqueras venían y me traían un disco, me dijeron: ‘Mira, Manolo, este disco es el nuevo disco de Madonna. Se llama La Isla Bonita y ella se lo dedicó a San Andrés, pero para disimular dice San Pedro’. Mentiras, ella nunca había estado en el Caribe en ese momento”.

Publicidad

El rey del rock and roll, Elvis Presley: dicen que no se murió, que cogió un avión y se fue para Buenos Aires, que está trabajando en una gasolinería, que se adelgazó de sus ciento cincuenta kilos, que se dejó crecer la barba. ¿Qué de eso es cierto y qué no?

“Pues, lo que trato de hacer en todo el libro es mostrar las diferentes opiniones y que cada lector decida qué es lo que quiere creer. El tema ahí es que en 1972, Elvis Presley en un momento dado dijo que estaba cansado de vivir en la cárcel de la fama. Él fue el primero en usar esa expresión. Entonces, cuando él se muere dicen que no se murió, sino que él lo que quería era escapar de la cárcel de la fama que, en efecto, para él lo fue”.

Cantidad de mitos alrededor de Michael Jackson. Por ejemplo, su color de piel. ¿Qué opina sobre eso?

“¿Será que se aplicó algún tipo de producto químico para blanquearse? ¿O es vitíligo? ¿Que no tenía nariz o será que se hizo muchas cirugías en la nariz y se quedó sin ella?”

Dicen que Michael y la Toya Jackson son la misma persona

Bueno, ¿será que...? Tienen que leer el libro.

Taylor Swift también hace parte de su escrito. ¿Qué decir de ella?

“Taylor Swift también hace parte. ¿Será que ella tiene alguna relación especial con el número 13?”

Publicidad

Manolo, usted como siempre, muy documentado. ¿De dónde saca toda la información?

“Leí docenas de libros, cientos de artículos de prensa y de revistas para recopilar toda la información”.

Este libro, uno donde lo abra lo puede leer. ¿Importa el orden?

“Lo pueden leer en desorden porque son capítulos individuales que no tiene nada que ver el uno con el otro”.

Publicidad

Me llamó mucho la atención lo que escribe de Paganini, el violinista

“El violinista italiano que vendió su alma al diablo, según dicen. ¿O será que tenía alguna característica especial física que le permitía tocar el violín como nadie más?”

Usted dice en el libro que se metió con las hermanas de Napoleón Bonaparte y que no tenía dientes y que era feo y se las levantó.

“Ah! Es que hasta los feos tienen su encanto”.

¿De dónde nace la pasión suya hacia la música? Usted iba a ser veterinario y terminó trabajando en radio desde muy temprana edad. Ya lleva 55 años dedicado a su profesión, al periodismo cultural y musical.

“La música viene de casa. Mamá tenía una preciosa voz de contralto. Papá tocaba el piano y nosotros siempre teníamos esos grandes y pesados discos de acetato en la casa y la radio, sonando. La música me acompaña desde que nací”.

¿Han creado algún mito sobre usted que es una leyenda en conocimiento musical? ¿Alguna conspiración sobre usted?

“Hay algo que quiero aclarar, porque siempre me lo han preguntado: no soy hijo de Albert Einstein, aunque sí soy de origen alemán”.