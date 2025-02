Martín Londoño y su papá hablan de sus peores tusas y su 'boom' en redes: “Creyó que se iba a morir”

Con 1,5 millones de seguidores en TikTok, Martín Londoño se ha ganado el cariño del público con su singular forma de hablar de amor, soltería y la popular 'tusa'. Desde hace un tiempo también graba con su papá, Esteban, quien ha cautivado en las redes sociales por su sentido del humor y la cercana relación que tiene con su hijo.

Luego de volverse el 'boom' de las redes sociales, Martín y Esteban hablaron en #LoMásViral, de Noticias Caracol en vivo, sobre su relación, las peores 'tusas' que han tenido y lo que ha significado su crecimiento como creadores de contenido.

"Cuando empecé a hacer contenido y a crecer tuve una 'tusa'. Pasé dos años y medio de soltería, en la que conocí mucho mundo que no había conocido antes en el colegio. No me había dado besitos con una niña que no fuera una novia mía. Hasta mis 19 años me di besitos con tres niñas, o sea, con mis tres noviecitas: una a los 12, una a los 15 y una hasta el primer año de universidad", contó Martín.

Por su parte, Esteban recordó cómo fue la primera 'tusa' de su hijo: "Él creyó que se iba a morir, yo lo dejé ser", dijo.

Sin embargo, Martín entre risas lo refutó y recordó lo que le dijo su papá en esos días de desamor. "Íbamos a salir a almorzar, yo me senté al frente y empecé a llorar. Él frenó el carro y dijo: 'Ya no más, no te vas a morir, sientes que te vas a morir pero no te vas a morir, ya me tienes mamado, Natalia está ya viviendo su vida".

Además, contó que su papá tuvo una 'tusa' que "le duró seis años". "Pienso que desde la vida de un padre que ya vio a los hijos crecer, se casó, se separó, el poder volver a conectar con alguien es muy difícil", aseguró.

Esteban, según relató su hijo, intentó contactar hace año y medio a su expareja. Aunque Martín no estuvo de acuerdo, finalmente sí le escribió un: "Hola. Me gustaría hablar contigo".

"Yo decía: 'Dios, que la mujer le escriba que no quiere nada con él, que siguió adelante con su vida, para que él pueda también soltar, y eso mismo le escribió", dijo Martín.



El 'boom' en las redes de Martín Londoño

Desde que Martín empezó a hacer videos contando su vida diaria, sobre las relaciones a distancias, la soltería y demás temas que hacían parte de su cotidianidad, empezó a ganar seguidores rápidamente.

"Empezó a tener un ecosistema de de seguidores que ni siquiera él se la creyó. Yo tampoco me la creí", comentó Esteban.

Sin embargo, la conexión con su público es innegable, por lo que desde agosto del año pasado Martín, quien estudió Comunicación Social y Administración de Empresas, decidió dejar su trabajo de oficina para dedicarse 100 por ciento a las redes, en donde también ha dado a conocer a su padre.

"Soñaba ser publicista porque tengo familia publicista. Mi abuelo fue un gran referente de la publicidad en Colombia y me encantaba la idea de contar historias, me mostraban campañas bonitas, como de corazón, que trataban de cambiar el mundo. Entré al mundo corporativo y escuchaba historias de mis familiares que trabajaban en publicidad, y me di cuenta de que gran parte, si no la totalidad, era una una farsa", contó el creador de contenido.

Por su parte, Esteban dijo que su hijo ha implementado sus conocimientos adquiridos en la universidad en lo que ahora hace. "Hoy en día él edita, negocia, se sienta con la marca, junto con su agencia de management, y tiene criterio", comentó.

