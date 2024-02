Piqué tomó radical decisión sobre Clara Chía y sus hijos: ¿Shakira está relacionada?

Mucho se ha dicho sobre la cláusula que Shakira impuso en su acuerdo de separación con Gerard Piqué para que Clara Chía, la nueva novia del español, no tuviera contacto con sus hijos. Sin embargo, en un nuevo giro de la historia, en la prensa española se asegura que tal condición no existe y que si la joven novia del exfutbolista no se relaciona con Milan y Sasha es por decisión del mismo Piqué.

La información la dio a conocer la periodista española Lorena Vázquez, en medio del podcast llamado Las Mamarazzis. La mujer aseguró que sí existe un "veto" hacia Clara Chía, pero no por imposición de Shakira, sino de su misma pareja.

“No son ciertas las informaciones que afirman que la artista colombiana habría levantado el veto a la pareja de Piqué, Clara Chía, para que la catalana pudiera relacionarse con normalidad con Sasha y Milan", empezó diciendo Vásquez.

Luego agregó que "nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara, nos garantizan fuentes bien informadas. Shakira no ha levantado ningún veto, porque nunca ha existido tal veto".

Teniendo esto en cuenta, ¿por qué la pareja de Gerard Piqué sigue sin relacionarse con los hijos del exfutbolista y la cantante? En el mismo podcast la periodista aclaró que todo es una decisión por parte de Piqué para, según él, “proteger el bienestar emocional de los menores” tras la separación de la que fueron testigos.

"Lo que sí es cierto es que Clara sigue sin convivir con los hijos de su pareja y no porque se trate de una imposición de Shakira, sino por decisión del padre de los menores", revelaron en el espacio.

También señalaron que, conforme avance la relación amorosa de Gerard Piqué y Clara Chía, "quizás eso cambie en un futuro no muy lejano", pero por ahora el exfutbolista sigue prefiriendo no involucrar a su pareja sentimental con sus hijos.