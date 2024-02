Comparan a Iván Lalinde con Harry Styles por este cambio de look

Harry Styles, cantante británico y exintegrante de la boyband One Direction, sorprendió en las últimas horas a todos sus fanáticos a nivel mundial por su cambio de look. El artista apareció con el cabello mucho más corto y, en Colombia, no tardaron en verle el parecido con el querido presentador Iván Lalinde.

En noviembre del año pasado los seguidores de Harry Styles quedaron decepcionados al ver que, en medio de su tiempo de descanso, el cantante había decidido abandonar su cabellera y raparse por completo. Ahora, el hombre de 30 años reapareció en un evento público demostrando que su cabello volvió a crecer.

Harry Styles reapareció en el estadio Kenilworth Road con su nuevo estilo para ver el partido de la Premiere League entre su equipo el Manchester United contra Luton Town. En medio de los 90 minutos del juego, el intérprete de As It Was se robó la atención de los fanáticos del fútbol.

Las imágenes del cantante en el partido no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, emocionando a sus seguidores. Sin embargo, una fanática colombiana escribió en su cuenta de X: "la delgada línea entre Iván Lalinde y Harry Styles", y revolucionó la plataforma.

la delgada línea entre ivan lalinde y harry styles https://t.co/WQP0DidbST — e (@eeddyloba) February 19, 2024

Muchas fanáticas colombianas se unieron a la comparación de la joven, asegurando que es real que Harry Styles se parece bastante a Iván Lalinde, presentador de La Voz Kids, de Caracol Televisión.

"Listo para el The Correct Price", "Al final sí voy a tener los gustos de mi mamá, porque ella ama a Iván", "Acabo de entender qué se me hizo tan atractivo de ese video", "Por esto las mamás también aman a Harry Styles", "Ahora todo tiene sentido", "En cualquier momento empieza el precio es correcto", se lee en las reacciones.

Mientras Iván Lalinde es uno de los anfitriones más queridos por los colombianos por sus años como presentador de diferentes programas de variedades en el país, el británico ha impactado con su talento no solo en la música, sino también en la moda y la actuación.