Michell Stella atravesó la selva del Darién y llegó a las pasarelas de Nueva York

Los grandes pasos de Michell Stella, un joven modelo venezolano, iniciaron cuando decidió salir de su país natal para atravesar a pie la peligrosa selva del Darién en busca de cumplir su sueño. Hoy debuta en las pasarelas del New York Fashion Week 2024.

Además de captar la atención de grandes diseñadores para modelar sus prendas por las calles de Nueva York, Michell Stella se convirtió en una personalidad de las redes sociales con más de 29 mil seguidores, a los que ha compartido toda su historia de vida.

Venezolano logró cruzar la selva del Darién para convertirse en modelo internacional

A través de su Instagram y diversas entrevistas con medios internacionales, este modelo de 21 años retrató la odisea que vivió cruzando la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, para luego recorrer toda Centroamérica hasta llegar a México. En el país azteca, atravesó de manera irregular la frontera para llegar a los Estados Unidos.

"Cuando uno entra a esa circunstancia (la selva del Darién) sabe cómo entra, pero no cómo va salir, pero creo que mi determinación me ha llevado a lugares donde jamás pensé estar", manifestó en diálogo con Telemundo Noticias.

Además, en una entrevista con Univisión, detalló que en medio de los cinco días que pasó en la selva "empiezo a ver personas que están muertas, niños sufriendo. Yo me monto en ese bus y en ese bus se montaron 10 veces agentes de migración, bajaban a todos los migrantes venezolanos y ecuatorianos, pero a mí nunca me pidieron papeles, nunca".

El joven venezolano detalló que decidió emprender esta travesía peligrosa e irregular en la que cientos de personas pierden la vida porque viene de una familia de escasos recursos. Su sueño era claro: quería convertirse en un gran modelo.

Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, en 2023, el inicio no fue fácil. "Llegar a un país completamente solo, no hablar el idioma, estar tres meses sin empleo para mí fue bastante fuerte porque no sabía a lo que me enfrentaba, tenía mucho miedo". A pesar de las adversidades, logró conseguir trabajo en restaurantes, cocinas y como repartidor.

Su oportunidad para ser modelo llegó en el momento menos esperado, cuando estaba a punto de rendirse. Michell Stella relató que ante la dificultad para tener trabajo estaba pensando en abandonar la Gran Manzana y le pidió a Dios una señal: "Estaba en la estación de Gran Central y veo pasar a Coco Rocha. Estaba pidiendo una señal y me mandó eso, me quedé".

Tras ver a la modelo canadiense Coco Rocha, Michell Stella decidió empezar a crear contenido en redes sociales con videos modelando por Nueva York, así lo descubrieron los primeros diseñadores y fotógrafos que le abrieron las puertas. A sus 21 años asegura que "un rechazo no puede definir tu futuro", mientras modela en el New York Fashion Week para grandes firmas de moda.