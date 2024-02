Paola Ruiz se convierte en la primera modelo con labio leporino en el Fashion Week de Nueva York

Paola Ruiz es una modelo y creadora de contenido colombiana que ahora es orgullo nacional por ser la primera mujer con labio leporino en desfilar en la Semana de la Moda en Nueva York. En Caracol Ahora, esta joven contó toda su experiencia de vida para llegar a este importante evento.



"Yo me dedico a las redes sociales, sin embargo, quería impactar en el New York Fashion Week siendo la primera mujer con labio leporino, fue algo de mucho trabajo", reconoció la modelo que llegó a la pasarela de la mano de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

La diseñadora aceptó la oferta de llevar a Paola Ruiz a la pasarela, pero para ello la mujer nacida en Armenia tuvo que tomar clases de modelaje, pues nunca antes había desfilado.

La mujer señaló que siempre ha estado interesada en visibilizar a las personas con labio leporino: "Mi sueño es que no solo yo fuera un pasaje para estas personas con esta, digámosle, deformidad. Era demostrarle a la gente que pueden cumplir sus sueños y metas, para que más personas con mi condición no se sientan con limitación".

Aunque ahora es ejemplo de superación al lograr estar en esta pasarela, para llegar allá la joven recuerda que en su infancia se enfrentó a los malos comentarios y el matoneo.

"Viví 14 años de mucho matoneo. Lastimosamente a los niños no los educamos para que normalicen estas situaciones, viví muchas diferencias sociales y de bullying. Los niños fueron muy groseros conmigo, me tiraron basura a la cara y me decían palabras muy fuertes, la que más me afectaba era boquinche", recordó.



Esos primeros años de vida en Armenia fueron todo un reto para Paola Ruiz, quien reconoció que salió de esa ciudad con una baja autoestima: "Cuando migré a Estados Unidos fue cuando tuve mi última cirugía, fue la que me dejó como estoy actualmente y empecé a trabajar en el amor propio, a desenvolverme ante las cámaras".