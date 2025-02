Muerte de la actriz Michelle Trachtenberg: su familia se negó a que le hicieran autopsia

Desde el pasado miércoles 26 de febrero, el mundo del entretenimiento no ha vuelto a ser el mismo tras la repentina partida de Michelle Trachtenberg, la actriz de 39 años recordada por su participación en la recordada serie 'Buffy, la cazavampiros'. La artista fue encontrada sin vida en su apartamento de Nueva York por su madre.

Tras el conocimiento público de la noticia de su muerte, rápidamente se difundieron diferentes teorías y especulaciones sobre lo ocurrido con la actriz, pues en los meses anteriores sus seguidores habían manifestado preocupación por su estado de salud debido a cambios notables en su apariencia física.

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años - Foto: AFP

La familia rechazó la autopsia

Según confirmó la revista Variety de la ciudad de Nueva York, la causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg continuará sin esclarecerse, pues la familia se negó rotundamente a realizarle la autopsia, por lo que el médico forense de la ciudad de Nueva York dictaminó su fallecimiento como “indeterminado”.

Por el momento, con esta decisión se mantiene desconocida la razón oficial del fallecimiento de la protagonista de 'Harriet la espía'. Sin embargo, la prensa internacional señaló que la actriz se sometió meses atrás a un procedimiento quirúrgico en el que se le realizó un trasplante de hígado, el cual, presuntamente, le estaba causando complicaciones hepáticas graves. Esta información no ha sido confirmada por sus allegados.

Anteriormente, la familia le había expresado al medio CNN su interés en mantener la privacidad: “La familia pide privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, dijo un representante de la familia.

Según la pagina de la Oficina del Médico Forense Principal (OCME) de Nueva York, las autopsias se llevan a cabo para determinar la causa y la manera en que ocurrió la muerte, ya sea por enfermedad, lesiones o agentes químicos. Además, ayudan a reconstruir incidentes fatales y proporcionan información crucial para el interés público y de las familias.

Sin embargo, los familiares pueden negarse a la realización de la autopsia únicamente si tienen objeciones religiosas viables, basadas en creencias del judaísmo, el islam, la ciencia cristiana, los testigos de Jehová o los adventistas del Séptimo Día. En estos casos, pueden presentar su objeción ante un juez, quien decidirá si el procedimiento se llevará a cabo.

De no ser una objeción religiosa, según la OCME, la ley no les da derecho a impedir la autopsia: "Las oposiciones a una autopsia que no estén basadas en creencias religiosas no tienen legitimación procesal". Hasta el momento, no se conocen los motivos por los que la familia rechazó realizar el procedimiento.

