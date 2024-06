¿Natalia, del Desafío XX, recibió carta de su exnovio y se lo ocultó a Kevyn?

Natalia y Kevyn, integrantes de la casa Alpha en el Desafío XX, de Caracol Televisión, siguen dando de qué hablar en las redes sociales por la cercanía que existe entre ellos. Sin embargo, la armonía entre los dos se vio afectada cuando ella recibió un mensaje de su familia.

El equipo morado ganó el Desafío de Sentencia y Servicios, en el cual ahora se otorga a uno de los integrantes la posibilidad de recibir noticias de su familia. Esta vez la afortunada fue Natalia, quien quedó bastante conmovida con los mensajes de sus papás, su mejor amiga y su mascota.

¿Natalia recibió carta de su expareja?

Mientras disfrutaban de ver las cartas y detalles que Natalia recibió de su familia, algo llamó la atención de todos, cuando la joven se quedó mirando al interior de la caja, bastante sorprendida.

"¿Y esa cara, por qué tan sorprendida?", le cuestionó Dickson a su compañera, pero ella dobló el papel y decidió decir: "Es algo que no me esperaba". Sin embargo, sus compañeros empezaron a insistirle para que revelara de quién era la carta que la dejó tan impresionada.

"No, esta no necesito decir de quién es, esa la leo ahorita", expresó. Por su parte, Santiago fue el que intervino para que los demás no la molestaran más y dijo: "lo importante es que ya tu sabes de quién es, no más".

Luego de ese momento la tensión quedó en la casa y, especialmente, entre Kevyn y Natalia. La participante cumplió con lo que tenía planeado y después de eso no dio más detalles sobre la persona secreta que le escribió, pero en redes sociales la mayoría de televidentes asume que se trata de su exnovio.

