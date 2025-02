Natalia París reveló cuántas cirugías tiene y muchos no creen en la cifra: "He sido muy deportista"

Natalia París es una reconocida modelo y DJ colombiana que desde hace varios años se roba miradas y corazones con su belleza, siendo considerada por muchos una de las mujeres más bellas del país. Por su trabajo como modelo y sus 51 años, muchos se preguntan si la figura de la paisa en la actualidad es resultado de las cirugías plásticas.

A lo largo de su vida, París ha sido muy cuestionada sobre su estilo de vida, entrenamiento y cuidados de piel que hace para mantenerse joven y bella. También muchos le preguntan por cirugías y tratamientos estéticos que se realiza.

(Lea también: Los secretos de juventud de Natalia París: ¿qué hace para mantener su belleza? )

En una reciente entrevista con La Red , de Caracol Televisión, la DJ reveló el número de cirugías que se ha realizado y muchos no le creen. Natalia París afirmó que tan solo se ha hecho una cirugía plástica en su vida.

¿Qué cirugía se hizo Natalia París?

La modelo explicó que lo único que se operó fueron los senos, para aumentar su tamaño, una intervención que se hizo a los 18 años. De resto, aseguró que su cuerpo y figura son resultado del ejercicio y otros cuidados para mantenerse joven y bella.

"A los 18 años nunca me crecían los senos y es la única cirugía que yo me he hecho", aseguró Natalia París . Agregó que "toda la vida he sido muy deportista. Como vivía de mi cuerpo, entonces también me he cuidado el cuerpo porque ha sido mi instrumento de trabajo y me ha dado mucha disciplina para ser consciente en la alimentación".

La famosa resaltó que para ella es muy importante mantener un cuidado apropiado del cuerpo y la mente. "Hay que cuidarse por todos los frentes: espiritualmente, físicamente para estar así joven y bonito" y recalcó que "cero cirugías, ni cosas en la cara, simplemente meditación".

(Lea también: Natalia París contó que fue "manoseada" por un espíritu y cómo logró vencerlo )

Natalia París y su hija han sufrido acoso

En la entrevista Natalia París también estuvo acompañada por su hija Mariana Correa, más conocida en el mundo artístico como Nana París. Al ser hija de la reconocida modelo y ella misma una figura pública, la joven reveló que el acoso es una constante en redes sociales.

"Es horrible, me han mandado fotos de sus partes y todo. Me toca bloquearlos. También me pasa porque yo hago poledance, eso es un deporte y a mí me encanta, pero hay algunos hombres que son muy morbosos con ese tema. Pero también hay algunos respetuosos y que admiran el deporte, hay de todo", contó Nana París.

Por su parte, Natalia París lamenta que su hija padezca esta situación, de la que también ella ha sido víctima, pero recalcó que "eso no solo nos pasa a nosotras, yo creo que le pasa a todas las mujeres. Bloquear y reportar".