Natalia París contó que fue "manoseada" por un espíritu y cómo logró vencerlo

Natalia París es una de las modelos más reconocidas del país y actualmente una de las DJs más exitosas. Su belleza y talento han sido dignos de admiración por muchas personas, pero detrás de ello la artista ha vivido insólitas situaciones que asustarían a más de uno.

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda en el podcast Más Allá del Silencio, la famosa modelo contó que sufrió la persecución y "manoseo" de un espíritu maligno. También detalló cómo se cuida actualmente de estos seres.

¿Qué le pasó a Natalia París?

"Desde que estaba chiquita tenía esa percepción, pero ya grande, más mujer, empecé a sentir que esta entidad me tocaba por la noche. Es una sensación que te atacan en el sueño, no te puedes levantar de la cama y te tocan morbosamente, es horrible", detalló.

La paisa de 51 años señaló que tiene recuerdos de su niñez de ver y sentir presencias que otras personas no podían percibir. Con el paso de los años, se encontró con esta situación que sobrepaso sus límites y llegó a inmovilizarla en las noches, en medio de sus sueños.

Aunque no era una situación constante, París detalló que ha sufrido varios episodios de estos a lo largo de sus 51 años. "Uno está dormido, siempre pasa cuando estás durmiendo, te despiertas porque sabes que tienes algo encima, quieres gritar, he tenido a mi pareja al lado y querer pedirle ayuda y no puedes moverte ni hablar".

¿Qué es lo que atormenta a Natalia París en las noches?

Natalia París señaló que en un principio ella no quiso investigar sobre el tema y pensó que se trataban de pesadillas, pero en los años recientes ha decidido explorar su parte espiritual y descubrió la respuesta.

"Se llaman incubus, son seres del bajo astral que existen y viven con nosotros, lo que pasa es que no los vemos", detalló la modelo. También descubrió que podría haber una relación con su trabajo y su exposición ante el mundo.

"Estas entidades se alimentan de la energía sexual y de mujeres que pudieran ser muy sexuales, pero de pronto ser ese sex symbol de esa época, que generaba esa energía muy sexual, de pronto sí puede ser el blanco para este tipo de entidades", pero agregó que también "se pegan de personas que usan drogas, que tienen ataques de ira, que toman licor".

Natalia París explicó cómo aprendió a protegerse de entidades malignas - Colprensa

¿Cómo se protege Natalia París de estos seres?

La modelo señaló que con los años también encontró la manera de protegerse y que la última vez que tuvo uno de estos episodios fue porque no realizó este ritual.

"Prender palo santo y uno simplemente da una orden, dice en voz alta: 'si hay aquí en esta habitación alguna entidad, le ordenó que por favor se vaya'. Así de fácil es como ellos se pueden ir, pero hay que darles esa orden". Agregó que otra gran protección es "estar conectado con Dios".

