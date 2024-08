Niño colombiano actúa en Mi amigo el pingüino, con Jean Reno: "Él habla muchos idiomas"

Juan José Garnica nació en Bogotá, actualmente tiene 12 años, pero desde los 5 está inmerso en el mundo de las artes escénicas. Canta, Baila y actúa, siendo parte de diferentes comerciales, telenovelas como Las Villamizar de Caracol Televisión, y ahora es orgullo colombiano en la pantalla grande.

Ahora es el talento colombiano en la película Mi amigo el pingüino, una cinta brasileña/estadounidense dirigida por David Schurmann que llegará a las carteleras el próximo 5 de septiembre.

¿Qué papel tiene el colombiano en la película Mi amigo el pingüino?

En esta cinta se narra la historia, inspirada en hechos de la vida real, de Joao, un pescador triste y solitario, interpretado por el actor francés Jean Reno, quien rescata a un pingüino de un derrame de petróleo. Con el tiempo, ambos construyen una entrañable amistad en la que el ave regresa sin falta durante 8 años a visitar al humano.

Juan José Garnica interpreta a Miguel, uno de los niños que habita junto al pescador en la remota isla. "Se van a enamorar de él, van a tener muchas emociones con Miguel porque es un chico muy agradable, cariñoso, ama a su familia, es la cosa más importante para él y es un chico que le encanta pescar", señaló en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

El actor colombiano de 12 años agregó que no solo fue una experiencia impactante por hacer parte de una cinta en la que compartió con Jean Reno, sino también porque fue su primera vez actuando con animales.

"Los pingüinos son muy chéveres y además había como gente especializada que nos estaba diciendo qué hacen los pingüinos, diciendo que tenían un pelaje muy bonito, que les encanta el frío y entonces me enamoré de ellos", aseguró.

Durante el rodaje de la cinta, estuvo en escenarios naturales de Brasil y Argentina, por lo que dejó de ver a su familia por dos meses, pero a cambio de ese esfuerzo aprendió grandes lecciones que le compartió su experimentado colega Jean Reno.

"Aprendí a ser más disciplinado, que los lenguajes te pueden llevar a ser un gran actor, [Jean] habla idiomas, él me enseñó que debo hablar muchos idiomas para ser un gran actor, leer los libretos muy bien, disciplinadamente, y ser muy humilde, no ser como un hombre que se cree mucho, a mí no me gusta la gente presumida", reveló.

A su corta edad y con ocho proyectos que están por salir al público, Juan José Garnica tiene un prometedora carrera en la actuación que ha combinado con sus estudios.

