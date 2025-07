"No sé de dónde saqué fuerzas": creadora de contenido cuenta cómo evitó un robo en Bogotá

Bogotá vuelve a ser escenario de un hecho que pone en evidencia la creciente sensación de inseguridad en la ciudad. Esta vez, una creadora de contenido fue víctima de un intento de robo mientras estaba en su casa, sumándose a la lista de ciudadanos que diariamente enfrentan situaciones similares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La creadora de contenido Valeria Roa fue protagonista de este caso. La joven se encontraba en su casa grabando videos, cuando de repente los cables de la luz cercanos a su casa comenzaron a moverse de manera extraña y exagerada.

"El cable de la luz se movía de un lado para otro. Yo pensé que me estaban asustando. Entonces apagué las luces y me da por mirar abajo y habían dos hombres intentando subir el poste de la luz", cuenta Valeria en su cuenta de TikTok.

Publicidad

Al darse cuenta de esto, la mujer comenzó a insultarlos para espantarlos: "A robar a otro lado, aquí lo tengo grabado. Ya llamé a la policía", les gritaba Valeria desde su casa.

Aseguró además que ella no suele armarse de tanta valentía en estas situaciones, pero que fue necesario para evitar algo mucho peor: "No sé de dónde saqué fuerzas, porque a mi me dio miedo". Así mismo, la creadora de contenido fingió que estaba llamando al vigilante de la zona y ante esto los dos ladrones se fueron del lugar. En imágenes se podía ver cómo llevaban unos cables de luz en la mano.

Publicidad

El intento de robo se dio en la madrugada del pasado 29 de julio. La creadora de contenido a través de sus redes tomó la situación con humor; sin embargo, el video generó todo tipo de comentarios: "la señora de la noche", "por fin alguien que graba y hace algo", "nos salvaste", entre muchos otros.



Así va Bogotá en materia de seguridad en 2025

Según informó la Alcaldía de Bogotá, durante el mes de junio de 2025, las autoridades intensificaron sus acciones contra el crimen, logrando importantes avances en la lucha contra el hurto, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos de alto impacto. Se desarrollaron operativos coordinados por la Policía Metropolitana y la Fiscalía que permitieron la desarticulación de varias estructuras delictivas que operaban en diferentes zonas de la ciudad.

Entre los principales logros destacan la caída de bandas como Los Coyotes, dedicados al hurto de bicicletas en Suba y Engativá; Los Platinos, responsables de robos violentos de vehículos de alta gama; y Los de la T, implicados en al menos 27 casos de paseo millonario. También se logró la captura de alias ‘Heider’, presunto miembro del ‘Clan del Golfo’, y la judicialización de dos personas involucradas en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, se desmantelaron centros de expendio de drogas cerca a instituciones educativas y se detuvo a miembros de Los Ingenieros, señalados de participar en un múltiple homicidio en Usme, así como a integrantes de Los Caquitos, red criminal dedicada al hurto de autopartes.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad en la ciudad y el trabajo conjunto entre las autoridades locales y nacionales para combatir el crimen organizado en sus distintas modalidades. La Alcaldía de Bogotá, afirmó que las investigaciones continúan activas, y se espera que en los próximos meses se mantenga la ofensiva contra las estructuras ilegales que afectan la seguridad ciudadana en Bogotá.

Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS CARACOL